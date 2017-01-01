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黃曉明受訪急喊卡 趕回家「Baby在等我！」

2017/01/01 10:21

黃曉明（左）外出表演，一心只想著太太Angelababy（右）。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星黃曉明和Angelababy結婚後仍繼續演藝工作，目前Angelababy懷孕8個月，較少出席活動，而黃曉明31日出席湖南衛視的跨年晚會，受訪到一半，一心只想馬上跑回家陪老婆，愛妻之心表露無疑。

黃曉明為跨年晚會開場表演的第一位明星，表演結束後他表示，會第一個演出是因為想趕快結束，回家陪Angelababy和肚裡尚未出世的寶寶，他興奮地說這是人生的新階段，並透露孩子出生後，絕不會跟風帶孩子參加最近受歡迎的《爸爸去哪兒》之類的真人秀節目，因為不想要讓孩子在鏡頭前曝光太多，記者還未提問完，黃曉明便匆匆丟下一句：「Baby在家等著我了，所以我現在要趕緊走。」迫不及待回家陪愛妻。

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