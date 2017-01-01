暗嗆袁惟仁「踩人屍體往上走」 陸元琪抗憂鬱告別2016

陸元琪發文透露罹患憂鬱症的過程。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小胖」袁惟仁今年風波不斷，不僅在中國遭擄，還和結褵14年的妻子陸元琪離婚，離婚隔天又被拍到開賓士載世新大學G奶校花陳葳，陸元琪在2016最後一天，直播暗嗆「為了成功，踩著別人的屍體往上走」，跨年深夜再度發表1500長文，公開罹患憂鬱症的病史。

袁惟仁和結褵14年的妻子陸元琪離婚，離婚隔天就被拍到開賓士載G奶校花。（翻攝自臉書）陸元琪表示很多女人結婚後都失去自我，「妳都不愛自己，男人怎麼愛妳？」，她透露離婚後收到許多網友私訊，看到很多女性受著跟她以前一樣的苦，因此決定勇敢公開罹患憂鬱症的過程，「我的孤單，刺痛我很多年了，前面的十多年，每天的夜晚，我靠藥物睡覺，好讓我半夜不亂想」，她曾經因此酗酒過，直到幾年前開始運動，看著鏡中的自己，漸漸恢復信心，「我能把自己還給自己了」，最後她鼓勵女性朋友把不喜歡的丟在2016，找回自己喜歡的事，「真的只有妳自己幫助的了自己。人生的方向盤在我們自己的手裡！」

陸元琪臉書千字貼文。（翻攝自臉書）