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首頁 > 婉君推

前AV女優專輯MV公開 網友：驚人的歌聲

2017/01/01 10:06
前AV女優麻美由真轉型成創作歌手。（圖擷取自推特）前AV女優麻美由真轉型成創作歌手。（圖擷取自推特）

〔即時新聞／綜合報導〕日本前AV女優麻美由真（麻美ゆま）在2013年罹癌，在抗癌成功後，還將抗癌過程寫成自傳《Re Start～どんな時も自分を信じて～」》（Re Start～無論何時都要相信自己～）。在病後復出後，改變以往在AV界的形象，轉變成創作型歌手，最近也在網路上發表迷你專輯MV，網友直呼「太好聽了」。

麻美由真的新專輯，將於本月18日推出。（圖擷取自Amazon）麻美由真的新專輯，將於本月18日推出。（圖擷取自Amazon）

29歲的麻美由真在2013年罹患卵巢癌，為治療癌症，還將子宮和卵巢進行切除，2014年時將抗癌過程寫成自傳《Re Start》，在當天新書發表會時，還透露因為化療，在公開場合都戴假髮。大病初癒後，她表示有新的夢想，過去就很喜歡音樂，想挑戰個人演唱，實現歌唱夢想。因為治療癌症時，在身上留下疤痕，無法回歸AV界，這次發表的新專輯《SCAR Light》，也就說明這段心路歷程，專輯將在本月18日推出。

自從在2015年4月在網路上發表MV「Re Start〜明日へ〜」後，在2016年12月又再度公開「SCAR Light」和全新迷你專輯的MV濃縮版本。讓許多網友紛紛留言，「加油！麻美！」、「驚人的歌聲」、「太好聽了」、「很開心看到現在的她」等。

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