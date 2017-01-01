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悔婚駁復合 謝欣穎高喊「單身萬歲」

2017/01/01 06:34

謝欣穎高喊「單身萬歲」，未來只為家人活。（翻攝自謝欣穎IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星謝欣穎與愛情長跑7年的未婚夫梁世華，原預計去年耶誕結婚，豈料她11月10日卻突然在臉書投下震撼彈宣告分手，婚前45天臨時喊卡，震驚外界，昨她選在2016年最後一天在IG發文：「現在的我很開心，單身萬歲！辛苦大家的猜測。」

謝欣穎驚爆與未婚夫梁世華婚事喊卡，除了身心大受打擊外，日前出席活動身形，還比以往來的消瘦許多，令人相當擔心。昨天是2016最後一天，謝欣穎透過IG分享心境：「嘿！2016年相信很多人遇到很多變數，不論遭遇多低潮的事，我想說的是，那些都是2016年的事了。」

「2017年大家要抱有一顆善良的心對待人和一切事物，再難過的關總是會過的。新的一年我給自己的期許是『不再為外界而活，只為我愛的家人而活』。」最後謝欣穎還說，再夢幻的愛情也是會有謝幕的一天，但人的心不是鐵做的，比起伴侶我更喜歡當彼此的朋友。「現在的我很開心，單身萬歲！辛苦大家的猜測，你們的新年新希望是什麼呢？」看得出梁世華已經從她人生中徹底出局了。

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