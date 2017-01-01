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強國掃光台星 鄉民怒譙跨年晚會沒大咖

2017/01/01 06:01

2017台北最High新年，A-LIN。（記者趙世勳攝）

〔記者鍾智凱／台北報導〕今年跨年晚會台灣最大咖為伍佰、Selina、蕭敬騰，其餘大咖都赴中國各地跨年晚會，江蘇衛視有林志玲、蔡依林、潘瑋柏，浙江衛視有張惠妹、王力宏，東方衛視有費玉清、李宗盛，北京衛視有羅志祥，鄉民看到今年卡司均表示不受吸引，「我要去看中國的直播了，太爛！」

2017台北最High新年，伍佰。（記者趙世勳攝）

今年各地壓軸部分，台中5566與盧廣仲，台南SpeXial，桃園彭佳慧，高雄陳綺貞…等，其餘各地穿插小A辣、林進、陳夢晨、羅文裕…等人，中國衛視則隨便一轉就出現林俊傑、林宥嘉，連演員也有陳喬恩，咖均比台灣大。

彭佳慧壓軸現身桃園跨年晚會。（華視提供）

相較去年，今年跨年卡司的確失色，去年台北市政府開場請來謝金燕打頭陣，壓軸張惠妹，但前者因去年與豬哥亮徹底互撕，一舉暫別演藝圈，後者則是人在中國，一掛台籍大咖都被挖去中國唱跨年，導致酸民今年看任何卡司都不爽，任誰唱都劈哩啪啦一陣狂譙，「今天一堆來亂的」。但直到像李佳薇、A-Lin、伍佰等實力派出現飆歌，「太神啦」，幹譙聲浪終於暫緩。

但昨柯P與陽岱鋼在台北市政府倒數時刻現身，仍徹底HIGH爆現場，他感謝全體台北市民及工作人員，「讓我們一起讓台北變得更好，讓台北就是狂！」

Selina留台灣跨年。（華視提供）

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