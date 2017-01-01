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朴寶劍擊敗勁敵奪獎爆淚！師兄宋仲基台下跟著哭了

2017/01/01 07:21

朴寶劍以夯劇《雲畫的月光》抱回「2016KBS演技大獎」最優秀男子演技獎，他上台領獎時激動爆淚，坐在台下的師兄宋仲基也跟著眼眶泛紅落淚。（翻攝自Naver）
〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓「2016KBS演技大獎」昨晚在首爾汝矣島盛大開獎，新生代人氣男星朴寶劍先以夯劇《雲畫的月光》抱回網友人氣獎，再與朴新陽共同獲頒最優秀男子演技獎。他上台領獎時難掩激動，爆淚感謝師兄宋仲基，而坐在台下的宋仲基也跟著眼眶泛紅掉淚，師兄弟情深讓不少網友邊看邊落淚。

朴寶劍演活《雲畫的月光》中的俏皮世子，一舉突破重圍與資深大前輩朴新陽並列最優秀男子演技獎，他上台後仍是一臉不敢置信的表情，直呼「光是能夠和這麼多前輩一起被提名，就讓我感到很光榮，真的非常感謝給了我這個大獎」，隨後便忍不住情緒當場崩淚。朴寶劍接著也特地感謝師兄宋仲基，「拍攝《雲畫的月光》時候我常覺得自己還有很多不足的地方，這個時候總是會給予我建議的仲基哥還有導演，真的非常謝謝你們。」最後不忘感謝常為他祈禱的父親，並感性表示想將得獎的榮耀和家人分享。

朴寶劍一番真誠的發言，除了讓台下的宋仲基跟著感動落淚，劇中飾演他好友兼護衛的「兵沿」郭東延也流下男兒淚，現場氣氛既溫馨又感人。

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