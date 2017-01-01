雙宋同奪年度大獎！宋仲基自爆愛哭「榮耀獻給慧喬姐姐」

宋仲基（左）與宋慧喬（右）以《太陽的後裔》，共同獲頒「2016KBS演技大獎」最大獎「年度大獎」。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓「2016KBS演技大獎」昨晚在首爾汝矣島盛大舉行，夯劇《太陽的後裔》勇奪最佳情侶獎（宋仲基、宋慧喬，晉久、金智媛）、亞洲最佳情侶獎（宋仲基、宋慧喬）、新人獎（金智媛）、最佳編劇獎（金恩淑、金元碩），男女主角宋仲基、宋慧喬更共同獲頒典禮最大獎「年度大獎」，《太陽的後裔》榮登7冠王。

「喬妹」宋慧喬奪下「年度大獎」時謙虛表示，「雖然電視劇的反應非常成功，但也看到了我演技上還有不足的地方，真的感到很慚愧」，並透露一開始收到《太陽的後裔》演出邀約時，曾經非常苦惱是否要接演這個角色，感謝導演及編劇相信她並給予她勇氣。接著，喬妹將自己得獎的功勞全歸功給搭檔宋仲基，感性稱「能得到這個獎，好像都是因為我遇見了最棒的搭檔宋仲基，如果不是他的話，我就不會站在這裡」。

而宋仲基則特地感謝觀眾與喜愛《太陽的後裔》的海外粉絲、工作人員、導演、編劇、同劇演員晉久、金智媛以及家人。他也透露拍戲時偶爾會因為感到太辛苦而掉淚，每當這時候，「漂亮又可愛的前輩」宋慧喬都會給予他這個愛哭鬼安慰，在台上大放閃：「把全部的榮耀獻給慧喬姐姐，謝謝你！」