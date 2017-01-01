緋聞主角降大平台 Selina、佼佼合唱《一人水一項》

Selina和佼佼曾是緋聞主角，兩人卻不避諱的一同合唱《一人水一項》。（華視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕正能量女神「Selina」任家萱壓軸華視《捷乘歡迎2017桃園跨年晚會》，她扎馬尾、身穿黑色勁裝，幹練十足。Selina和「佼佼」黃子佼曾傳出緋聞，兩人卻不避諱一同合唱《一人水一項》，佼佼大開Selina玩笑，說為了讓Selina「滿月臉」看起來小一點，所以特地換上飛鼠裝，一旁Selina聽了差點暈倒。

Selina一出場就帶來精彩HIGH歌《看我的》、《3.1415》，讓台下粉絲嗨到不行。受訪時俏皮表示台上演唱時一直聞到烤香腸的香味，主持人李懿大虧佼佼：「佼哥在後台已經吃了三隻香腸了！」，隨後佼佼從後台遞了香腸上來讓三人聞香，讓減肥中的李懿及Selina十分羨慕，紛紛大喊佼佼太壞了！

正能量女神Selina身穿黑色勁裝與扎了馬尾展現幹練。（華視提供）

Selina表示十分期待與佼佼合作，李懿在旁不斷吐槽：「不要走音啦！」佼佼表示很享受於兩人的合作，Selina笑嗆佼佼：「佼哥，我覺得你還是好好當主持人好了！」兩人俏皮的互動，讓眾人笑翻。

Selina帶給桃園粉絲的「大禮物」，是演唱組曲驚喜包，包括時下最夯的《小雞嗶嗶》驚豔全場，與經典老歌《含淚跳恰恰》、《給我一個吻》和《快樂鳥日子》還將《HAPPY BIRTHDAY》改成《HAPPY NEW YEAR》十分應景，送給觀眾粉絲們一個屬於迎接2017金雞年的大禮物，期許在新的一年裡，大家都能「大吉大利」。