限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

緋聞主角降大平台 Selina、佼佼合唱《一人水一項》

2017/01/01 01:17

Selina和佼佼曾是緋聞主角，兩人卻不避諱的一同合唱《一人水一項》。（華視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕正能量女神「Selina」任家萱壓軸華視《捷乘歡迎2017桃園跨年晚會》，她扎馬尾、身穿黑色勁裝，幹練十足。Selina和「佼佼」黃子佼曾傳出緋聞，兩人卻不避諱一同合唱《一人水一項》，佼佼大開Selina玩笑，說為了讓Selina「滿月臉」看起來小一點，所以特地換上飛鼠裝，一旁Selina聽了差點暈倒。

Selina一出場就帶來精彩HIGH歌《看我的》、《3.1415》，讓台下粉絲嗨到不行。受訪時俏皮表示台上演唱時一直聞到烤香腸的香味，主持人李懿大虧佼佼：「佼哥在後台已經吃了三隻香腸了！」，隨後佼佼從後台遞了香腸上來讓三人聞香，讓減肥中的李懿及Selina十分羨慕，紛紛大喊佼佼太壞了！

正能量女神Selina身穿黑色勁裝與扎了馬尾展現幹練。（華視提供）

Selina表示十分期待與佼佼合作，李懿在旁不斷吐槽：「不要走音啦！」佼佼表示很享受於兩人的合作，Selina笑嗆佼佼：「佼哥，我覺得你還是好好當主持人好了！」兩人俏皮的互動，讓眾人笑翻。

Selina帶給桃園粉絲的「大禮物」，是演唱組曲驚喜包，包括時下最夯的《小雞嗶嗶》驚豔全場，與經典老歌《含淚跳恰恰》、《給我一個吻》和《快樂鳥日子》還將《HAPPY BIRTHDAY》改成《HAPPY NEW YEAR》十分應景，送給觀眾粉絲們一個屬於迎接2017金雞年的大禮物，期許在新的一年裡，大家都能「大吉大利」。

相關新聞

推薦新聞
（影音）A-Lin大跳原住民舞蹈 伍佰壓軸飆唱 （影音）A-Lin大跳原住民舞蹈 伍佰壓軸飆唱
2017/01/01 02:15
晚1小時才倒數！「現在11點59分」陳昇霸氣說了算 晚1小時才倒數！「現在11點59分」陳昇霸氣說了算
2017/01/01 02:02
五月天「唱到天亮」 怪獸兌現穿天鵝裝 五月天「唱到天亮」 怪獸兌現穿天鵝裝
2017/01/01 00:57
柯P又開口唱歌了！陽岱鋼站上大平台送走2016 柯P又開口唱歌了！陽岱鋼站上大平台送走2016
2017/01/01 00:46
BOXING桃園飆歌 吳思賢唱跳跨年徵女友 BOXING桃園飆歌 吳思賢唱跳跨年徵女友
2017/01/01 00:26
（影音）五月天爆雷驚喜！全新巡迴場次曝光 （影音）五月天爆雷驚喜！全新巡迴場次曝光
2016/12/31 23:58
（影音）浩翔唱《燒肉粽》好乾 直白請求全場都傻了 （影音）浩翔唱《燒肉粽》好乾 直白請求全場都傻了
2016/12/31 23:47
《紅白》精彩演出落幕 這組竟然奇蹟逆轉勝！ 《紅白》精彩演出落幕 這組竟然奇蹟逆轉勝！
2016/12/31 23:18
（影音）雨神登台！Rain電臀熱舞揪2500名鐵粉跨年 （影音）雨神登台！Rain電臀熱舞揪2500名鐵粉跨年
2016/12/31 22:59
（影音）MP鼓鼓跨年黏師兄 攻蛋挑戰《瘋狂世界》 （影音）MP鼓鼓跨年黏師兄 攻蛋挑戰《瘋狂世界》
2016/12/31 22:55
《紅白》有村獲讚台風穩 《哥吉拉》奇襲東京被PIKO太郎擊退 《紅白》有村獲讚台風穩 《哥吉拉》奇襲東京被PIKO太郎擊退
2016/12/31 22:52
黃子佼主持桃園跨年 台上風大髮片險飛 黃子佼主持桃園跨年 台上風大髮片險飛
2016/12/31 22:44
（影音）歌仔戲助陣不夠 五月天有請「周潤發」 （影音）歌仔戲助陣不夠 五月天有請「周潤發」
2016/12/31 22:40
星野源《紅白》大秀戀愛舞 《嬌妻》結衣甜笑助陣 星野源《紅白》大秀戀愛舞 《嬌妻》結衣甜笑助陣
2016/12/31 22:35
（影音）五月天回春倒數 阿信制服樣萌翻 （影音）五月天回春倒數 阿信制服樣萌翻
2016/12/31 22:00
瑞莎上衣一解... 親餵母乳超有愛 瑞莎上衣一解... 親餵母乳超有愛
2016/12/31 21:51
（影音）安心亞跨年雙乳藏機關 2顆光點照亮101 （影音）安心亞跨年雙乳藏機關 2顆光點照亮101
2016/12/31 21:49
SpeXial叫賣寫真書 呼籲粉絲貢獻紅包 SpeXial叫賣寫真書 呼籲粉絲貢獻紅包
2016/12/31 21:34
宋仲基喬妹甜蜜同框！勇奪亞洲最佳情侶獎 宋仲基喬妹甜蜜同框！勇奪亞洲最佳情侶獎
2016/12/31 21:33
（影音）玖壹壹年末硬槓酸民 回嗆「祝長相一樣X」 （影音）玖壹壹年末硬槓酸民 回嗆「祝長相一樣X」
2016/12/31 21:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.