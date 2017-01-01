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BOXING桃園飆歌 吳思賢唱跳跨年徵女友

2017/01/01 00:26

吳思賢小樂公開表示自己單身已久，想尋找可愛型的女生。（華視提供）

〔記者洪素津／桃園報導〕華視《捷乘歡迎2017桃園跨年晚會》接力開唱，原住民拉丁饒舌金曲樂團BOXING，一上台就嗨唱熱騰騰新曲《巫露瑪》、《不簡單》；而吳思賢小樂也接續帶來精彩唱跳組曲，一邊和舞者賣力熱舞，表演之餘小樂也公開表示自己單身已久，想尋找可愛型的女生。

BOXING前年獲得金曲獎最佳新人獎，得獎至今已接演上百場商演，名符其實的名利雙收，讓老闆阿妹超滿意。BOXING一上台就獻給觀眾朋友上星期才發行的熱騰騰新曲《巫露瑪》、《不簡單》，緊接演唱《山上拉釘人》、《文樂豐年祭》與火星人布魯諾的《Marry You》3首組曲，熱情豪邁又充滿力量的歌聲，感染現場所有觀眾，氣氛熱鬧沸騰。

金曲樂團Boxing桃園飆歌。（華視提供）

吳思賢小樂也接續帶來精彩唱跳組曲，一邊和舞者賣力熱舞，一邊演唱專輯中《近距離》、《陪你飛》，更大秀韓文演唱《blood Sweat&tears》，讓現場粉絲驚喜尖叫連連。勁歌熱舞過後，吳思賢帶來《別說》和《放手去愛》兩首浪漫情歌，深情帥氣的模樣讓台下粉絲激動不已。近期唱歌戲劇表現都十分亮眼的吳思賢人氣超旺，有粉絲昨日就到現場觀看綵排，吳思賢感性的謝謝粉絲支持。

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