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（影音）五月天爆雷驚喜！全新巡迴場次曝光

2016/12/31 23:58

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天跨年夜在小巨蛋開唱，他們在跨年前一刻送上驚喜，公開全新世界巡迴演唱會的主題「人生無限公司」，首站明年3月18、19、20日在高雄世運主場館登場，接著到廣州、香港演出，消息一出讓小巨蛋萬名粉絲嗨翻。

五月天在跨年演唱會上，宣告2017年將舉行全新巡迴演唱會。（記者陳逸寬攝）

五月天跨年開唱，搶先公布最新巡演。（相信音樂提供）

今晚五月天在「RE:Stand out十萬青年站出來」演唱會的倒數前一刻，大螢幕赫然出現全新世界巡迴演唱會的第一手訊息，正式宣佈巡迴名稱。五月天、相信音樂與必應創造的製作團隊，早在一年多前就開始發想、構思、設計無限輪迴的製作會議。

五月天演唱會跨年場。（記者陳逸寬攝）

據知這次新巡迴挑戰無極限的硬體世紀工程前所未見，甚至早在半年前就如火如荼展開舞台、燈光、視頻、音響、巨型裝置的硬體發包。光第一波硬體製作費初步統計已經破表突破新台幣兩億。

五月天 LIFE [人生無限公司 ] 巡迴演唱會

2017 MAYDAY LIFE TOUR

全新巡迴 ∞ 無限展開

3/18.19.20 高雄

3/25.26 廣州

5/10.11.13.14.16.17.19.20.22.23 香港

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