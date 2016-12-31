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雙宋又放閃！宋仲基讚喬妹不只漂亮還很會OO

2016/12/31 23:56

宋仲基與宋慧喬以「紅酒之吻」奪下今年的「KBS演技大獎的最佳吻戲獎」。（翻攝自Naver）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓「2016KBS演技大獎」稍早頒發競爭最激烈的「最佳情侶獎」，該獎由《太陽的後裔》宋仲基、宋慧喬及晉久、金智媛、《通往機場的路》李相侖、金荷娜、《哦，我的錦菲》吳智昊、許廷恩、《月桂樹西裝店紳士們》車仁表、羅美蘭及顯祐、李世英、《雲畫的月光》朴寶劍、金裕貞共同獲得。「雙宋」宋仲基、宋慧喬上台領獎時再度甜蜜放閃，宋仲基除了甜讚「喬妹」的魅力是長得漂亮，而且還很會「結帳」，逗趣的發言讓全場笑聲不斷。

雙宋上台時口徑一致透露非常希望能夠奪下「最佳情侶獎」，宋慧喬更以「就像電視劇展現出來般的幽默、聰明而且正義」來形容宋仲基的魅力。而宋仲基則表示：「宋慧喬的魅力就是全亞洲人都知道的長得很漂亮，而且她真的很會結帳，常常買好吃的飯給演員和工作人員吃。」幽默發言逗樂眾人。

此外，「雙宋」也以「紅酒之吻」奪下今年的最佳吻戲獎，第2名則為《雲畫的月光》朴寶劍、金裕貞的「初吻戲」，季軍則由《太陽的後裔》晉久、金智媛及《通往機場的路》李相侖、金荷娜並列。朴寶劍獨自上台領獎時表示，「因為NG了很多次，真的對金裕貞感到很抱歉，也感謝導演以各種角度拍出這麼漂亮的吻戲」。

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