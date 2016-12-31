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（影音）歌仔戲助陣不夠 五月天有請「周潤發」

2016/12/31 22:40

五月天演唱會跨年場，復刻當年歌仔戲伴舞的橋段。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕今晚是跨年夜，五月天在小巨蛋舉辦「RE: Stand out十萬青年站出來」演唱會，重現西元2000年的首場大型巡迴，唱到《終結孤單》時，當年MV出現的歌仔戲班也登台助陣，阿信打趣：「當年演唱會也有歌仔戲，如果我們唱《賭神》，不知道周潤發會不會出現。」 逗樂滿場歌迷。

五月天演唱會跨年場，復刻當年歌仔戲伴舞的橋段。（記者陳逸寬攝）

這次一連9場的復刻演唱會，石頭在台上說道：「今天是十萬青年的這一場，剛才後面有那個螢幕，是當時每個人的照片，我發現自己轉變蠻大的。」打趣每場演唱會都很獨特，要歌迷不用比較。

五月天演唱會跨年場，復刻當年歌仔戲伴舞的橋段。（記者陳逸寬攝）

瑪莎回顧2016年所發生的大小事，「我覺得大家可以快快樂樂、開開心心，反正演唱會剛開始，講一些沮喪的事，應該沒有關係吧，其實2016年像有很多不好的事情，一些很有名的人過世，其實會開始感嘆，失去的好像比得到的還多。」要大家多多珍惜身邊的人。

五月天演唱會跨年場，阿信彈吉他。（記者陳逸寬攝）

怪獸則說以前開唱，都沒穿上衣，在台上賣力飆汗，萬名歌迷與團員力拱怪獸現在趕快「脫掉」，逼得怪獸用台語回：「好啦，你們也知道，不可能。」

五月天演唱會跨年場，阿信彈吉他。（記者陳逸寬攝）

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