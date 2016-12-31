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豆花妹跨年曬恩愛 上台演唱男友壁咚歌

2016/12/31 22:50

宅男女神豆花妹（蔡黃汝），身穿全白繞頸女神裝性感登場。（華視提供）

〔記者洪素津／桃園報導〕華視《捷乘歡迎2017桃園跨年晚會》晚間七點於桃園藝文廣場熱鬧登場，宅男女神豆花妹（蔡黃汝），身穿全白繞頸女神裝性感登場，一出現風靡全場，以「愛斯基摩」、「I服了U」等火熱組曲，更演唱男友八三夭阿璞操刀的「壁咚」，換上超短迷你裙大秀美腿，用歌曲公開曬恩愛，讓現場充滿粉紅泡泡。

豆花妹除了有火辣舞蹈外，還不時與台下觀眾互動，甜美笑容融化了台下粉絲們，關於2017新年新希望，她表示自己愛的人能平安健康，在台上大方放閃，也期許新的一年在戲劇表現上有更多突破。

另外伍佰身穿淺藍色西裝帥氣登場，演唱K歌金曲《愛情限時批》時，伍佰的強烈魅力讓在後台的STAND BY的豆花妹跟著伍佰一起唱跳還大喊：「好想跟伍佰老師跳恰恰！」 伍佰除了帶來了新專輯新歌《釘子花》，以外還演唱經典歌曲《白鴿》、《樹枝孤鳥》、《上帝救救我》等金曲，讓現場熱血沸騰，搖滾天王魅力果然不同凡響。

伍佰身穿淺藍色西裝帥氣登場，演唱K歌金曲《愛情限時批》。（華視提供）

「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」以「竭誠歡迎」的諧音，連結桃園機場捷運線將在新的一年通車，透過簡單的口號讓民眾感染桃園的生命力與發展性。今年跨年晚會，秉持往年作公益的慣例，結合創世基金會捐發票換摸彩券，兩張發票就能換一張摸彩券，將送出聲寶49吋大電視等精美好禮，今年還特別首創「桃園市民卡抽獎活動｣，也有機會將華航歐洲航班商務艙來回機票、華航日本航點經濟艙來回機票十張帶回家，好康大放送不完，也吸引數萬人到現場一起迎接2017。

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