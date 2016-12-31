星野源《紅白》大秀戀愛舞 《嬌妻》結衣甜笑助陣

星野源今晚登上《紅白歌唱大賽》獻唱《月薪嬌妻》主題曲《戀》。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕第67屆《紅白歌唱大賽》今晚登場，35歲歌手星野源在夯劇《月薪嬌妻》中，與新垣結衣上演契約結婚，2人飾演的平匡、美栗大談羞澀純愛，創下高收視。今星野源2度登上《紅白》舞台，摘掉劇中招牌眼鏡，獻唱《月》劇主題曲《戀》，並大秀「戀愛」舞，與擔任客座評審、劇中「老婆」新垣結衣「隔空」合體，掀起全場高潮。

新垣結衣今擔任《紅白歌唱大賽》客座評審，在台下跳戀愛舞，助陣《月薪嬌妻》劇中老公星野源。（翻攝自網路）

今星野源正式上場前，特地向「老婆」結衣揮揮手打招呼，結衣甜笑回：「沒想到這麼快就再見面了呢」，而星野源演出時，結衣雖未上台合體，但在台下拼命拍手，替劇中「老公」加油打氣，並比出「戀愛舞」招牌手勢，見到鏡頭拍攝又害羞低下頭，甜蜜氛圍讓許多戲迷大喊：「好像又看到平匡和美栗」。而白組主持人「嵐」相葉雅紀在台上，也一起跳起戀愛舞，俏皮模樣讓粉絲大讚超可愛。

相葉雅紀今擔任《紅白歌唱大賽》，在台上嗨跳戀愛舞。（翻攝自網路）