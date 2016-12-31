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蕭敬騰狂ㄍㄧㄥ30小時 跨年high翻花蓮

2016/12/31 21:23

蕭敬騰為2017花蓮「太平洋觀光節」彩排。（三立提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕由花蓮縣政府主辦、三立電視再度製播的「太平洋觀光節」將在花蓮市六期重劃區登場，從12月31日至1月1日連續二天演出，31日將由「金曲歌王」蕭敬騰獨家壓軸，更將率領獅子合唱團做全新型態的演出。

蕭敬騰昨晚錄完影，立刻奔回酒店整理，凌晨三點從深圳出發到香港，搭今天最早班機回到台灣，直奔花蓮來彩排及準備晚上表演，三十個小時未闔眼休息，因為要回到家鄉花蓮，蕭敬騰心情特別好，一點都不覺得累，而且一到花蓮立刻買了當地最知名的包子，他將率領「獅子合唱團」演唱數首歌曲，獨家演出獻給花蓮，陪粉絲迎向2017年。

今晚演出陣容還包括GENTLEMAN、袁詠琳、蔣卓嘉、HUSH、陳零九、羅美玲、陶嫚曼、ERIKA、小宇、何維健、楊程鈞、TOP1男子漢等人， 13組藝人輪番上陣，抒情、小清新、浪漫、美聲合唱等，曲風多元，就是要給大家一場有溫度的不同跨年夜，迎接充滿愛且溫暖的2017年到來；另外，1月1日主題為「9453狂熱夜」，邀請八三夭、鼓鼓、陳彥允、吳汶芳、ASA樂團，由玖壹壹擔任壓軸，六組今年最受歡迎的嘻哈搖滾歌手天團，齊聚花蓮，要大家在2017年的第一天充滿活力與熱情，延續一整年。

今年花蓮跨年煙火，將獨家營造環場香氛情境，精彩內容 MTV、全球華人影音平台Vidol、三立YouTube官方頻道、台灣大哥大-myVideo將於12月31日從晚上八點到凌晨一點、三立台灣台將於晚上十點到凌晨一點；1/1晚間七點到九點半 全球華人影音平台Vidol、三立YouTube官方頻道、台灣大哥大-myVideo 全程LIVE播出。

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