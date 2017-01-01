（贈票）怪咖女遇上賤嘴園藝家 300萬奇幻花園爆火花

英國導演賽門艾布耗資300台幣打造《歡迎光臨貝拉的奇幻花園》，片中「貝拉的奇幻花園」浪漫絕美。（安可提供）〔記者盧家豪／台北報導〕電影《歡迎光臨貝拉的奇幻花園》劇情圍繞夢想成為童書作家的強迫症女孩，與個性古怪的園藝大師在倫敦相遇，為了創造一座奇幻花園而發展出一段動人的友情。

英國導演賽門艾布以拍攝廣告與攝影的唯美風格聞名，他不僅將倫敦頂級園藝家的私人花園盡收電影，更耗資超過300台幣，費時3個月，以上千種花草打造片中「貝拉的奇幻花園」，讓英式花園特有的花團錦簇與浪漫在大銀幕上完美呈現。

英國女星潔西卡布朗芬德莉在《歡迎光臨貝拉的奇幻花園》中演怪咖女，和英國金獎影帝湯姆威金森有精采對手戲。（安可提供）除了英國女星潔西卡布朗芬德莉飾演的怪女孩、英國金獎影帝湯姆威金森飾演刀子口豆腐心的園藝大師，該片還找來《新世紀福爾摩斯》大反派安德魯史考特，飾演片中的暖男廚師，還有《戰馬》帥哥傑瑞米爾文扮演一位可愛的理工宅男，集結英國實力派演員同台飆演戲。

電影將於1月23日上映，《自由娛樂頻道》將送出特映券，詳見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。

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