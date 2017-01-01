限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（贈票）怪咖女遇上賤嘴園藝家 300萬奇幻花園爆火花

2017/01/01 12:00

英國導演賽門艾布耗資300台幣打造《歡迎光臨貝拉的奇幻花園》，片中「貝拉的奇幻花園」浪漫絕美。（安可提供）〔記者盧家豪／台北報導〕電影《歡迎光臨貝拉的奇幻花園》劇情圍繞夢想成為童書作家的強迫症女孩，與個性古怪的園藝大師在倫敦相遇，為了創造一座奇幻花園而發展出一段動人的友情。

英國導演賽門艾布以拍攝廣告與攝影的唯美風格聞名，他不僅將倫敦頂級園藝家的私人花園盡收電影，更耗資超過300台幣，費時3個月，以上千種花草打造片中「貝拉的奇幻花園」，讓英式花園特有的花團錦簇與浪漫在大銀幕上完美呈現。

英國女星潔西卡布朗芬德莉在《歡迎光臨貝拉的奇幻花園》中演怪咖女，和英國金獎影帝湯姆威金森有精采對手戲。（安可提供）除了英國女星潔西卡布朗芬德莉飾演的怪女孩、英國金獎影帝湯姆威金森飾演刀子口豆腐心的園藝大師，該片還找來《新世紀福爾摩斯》大反派安德魯史考特，飾演片中的暖男廚師，還有《戰馬》帥哥傑瑞米爾文扮演一位可愛的理工宅男，集結英國實力派演員同台飆演戲。

電影將於1月23日上映，《自由娛樂頻道》將送出特映券，詳見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。

（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

推薦新聞
新手奶爸大放送 帥哥+寶貝顏值大破表 新手奶爸大放送 帥哥+寶貝顏值大破表
2017/01/01 13:30
瑤瑤當著金陽面 親那根破情變 瑤瑤當著金陽面 親那根破情變
2017/01/01 12:55
蕭敬騰跨年彈唱NG 求饒「再給機會」後又凸槌 蕭敬騰跨年彈唱NG 求饒「再給機會」後又凸槌
2017/01/01 12:47
（影音）沈玉琳發揮即戰力 新節目搞笑無極限 （影音）沈玉琳發揮即戰力 新節目搞笑無極限
2017/01/01 12:25
阿信新年第一炮 「老骨頭」覺得中肯 阿信新年第一炮 「老骨頭」覺得中肯
2017/01/01 12:17
（贈票）怪咖女遇上賤嘴園藝家 300萬奇幻花園爆火花 （贈票）怪咖女遇上賤嘴園藝家 300萬奇幻花園爆火花
2017/01/01 12:00
（影音）新年第一kiss！《鬼怪》孔侑金高恩吻戲超浪漫 （影音）新年第一kiss！《鬼怪》孔侑金高恩吻戲超浪漫
2017/01/01 10:54
人根本不在現場？！王菲被爆跨年獻唱放影片 人根本不在現場？！王菲被爆跨年獻唱放影片
2017/01/01 10:49
黃曉明受訪急喊卡 趕回家「Baby在等我！」 黃曉明受訪急喊卡 趕回家「Baby在等我！」
2017/01/01 10:21
恭喜！2017第一婚 優格姐姐閃嫁電競教父 恭喜！2017第一婚 優格姐姐閃嫁電競教父
2017/01/01 10:07
前AV女優專輯MV公開 網友：驚人的歌聲 前AV女優專輯MV公開 網友：驚人的歌聲
2017/01/01 10:06
暗嗆袁惟仁「踩人屍體往上走」 陸元琪抗憂鬱告別2016 暗嗆袁惟仁「踩人屍體往上走」 陸元琪抗憂鬱告別2016
2017/01/01 09:55
告別喧囂青春 名模喜迎三十而立 告別喧囂青春 名模喜迎三十而立
2017/01/01 09:34
阿緯樂當稱職奶爸 跨年向粉絲說抱歉 阿緯樂當稱職奶爸 跨年向粉絲說抱歉
2017/01/01 09:05
（影音） 跨年倒數踩黃金 鬼鬼2017一定旺 （影音） 跨年倒數踩黃金 鬼鬼2017一定旺
2017/01/01 08:28
迎接2017 Rain自曝最愛女團TWICE 迎接2017 Rain自曝最愛女團TWICE
2017/01/01 07:24
酒店妹都是預備藝人！女偶像遭爆兼職陪酒 酒店妹都是預備藝人！女偶像遭爆兼職陪酒
2017/01/01 07:23
朴寶劍擊敗勁敵奪獎爆淚！師兄宋仲基台下跟著哭了 朴寶劍擊敗勁敵奪獎爆淚！師兄宋仲基台下跟著哭了
2017/01/01 07:21
雙宋同奪年度大獎！宋仲基自爆愛哭「榮耀獻給慧喬姐姐」 雙宋同奪年度大獎！宋仲基自爆愛哭「榮耀獻給慧喬姐姐」
2017/01/01 07:18
五月天跨年爆驚喜 4度安可還不散 五月天跨年爆驚喜 4度安可還不散
2017/01/01 07:15
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.