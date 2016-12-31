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八三夭阿璞穩交豆花妹 跨年開心飆唱《東區》

2016/12/31 20:59

八三夭阿璞嗨唱桃園跨年晚會。（華視提供）

〔記者洪素津／桃園報導〕華視《捷乘歡迎2017桃園跨年晚會》卡司超精彩，由東區搖滾天團八三夭領頭開唱，最近八三夭成員喜事不斷，團長小橘結婚、主唱阿璞與今日同台演出的豆花妹蔡黃汝戀情穩定發展，八三夭成員個個心情好，使出渾身解數賣力演出。

八三夭一開場就帶來《搖勒搖勒》、《乾啦乾啦》二首嗨歌炒熱全場氣氛，接著演唱《最後的8/31》、《不關你的事》、《翻白眼》以及K歌金曲《東區東區》，瞬間現場變成東區夜店熱鬧滾滾，全場跟著八三夭一起大唱，氣氛嗨到最高點，為跨年晚會揭開熱鬧序幕。

緊接上場的客語金曲歌王羅文裕，第一首就帶來新潮客語歌《請說客語》，動感的流行編曲顛覆大家對客家語的傳統印象，《放心去旅行》、《菸樓清風》兩首抒情歌曲更讓現場觀眾如癡如醉，不受語言隔閡感受客家語的音韻之美。

歌手羅文裕現場翻唱香港歌手鄧紫琪的《新的心跳》。（華視提供）

金曲歌王功力不只如此，還翻唱香港歌手鄧紫琪的《新的心跳》，當時以自己寶寶超音波的心跳聲當作伴奏，引起網友熱烈討論，於今日現場唱來依舊真摯動人，散發暖暖父愛，和大家分享準備當爸爸的喜悅。

除了天團與歌王，還有鐵肺歌后彭佳慧，搖滾教父伍佰，正能量女神SELINA，K歌男神陳勢安等大咖歌手接力演唱。華視全媒體轉播，從12月31日晚間7點至隔日1點，於華視主頻、華視綜合娛樂台、華視新聞資訊台、華視新聞APP，以及華視YouTube頻道同步LIVE播出，讓民眾一起HIGH翻新年。

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