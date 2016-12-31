（影音）阿妹飯店性感熱舞 下一秒高跟鞋糗卡住

張惠妹。（合成圖，翻攝自浙江衛視微博、張惠妹臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿妹」張惠妹今年的跨年場選擇飛往中國，昨日更在浙江衛視以超帥黑人頭和霸氣紅皮外套登場，甚至還獻唱「小巨蛋禁歌」《三天三夜》，讓台灣許多歌迷好羨慕。不過，今日下午阿妹在臉書PO出兩段她回到飯店後依然活力十足跳舞的影片，原本阿妹還跟著音樂性感舞動，下一秒高跟鞋竟然卡住，讓人瞬間笑瘋！

張惠妹去年在台北唱壓軸。（三立提供）

阿妹昨日晚間現身浙江衛視的跨年晚會，不僅眼唱多首high歌，還和鄧超合唱《聽海》，讓現場觀眾直呼「耳朵懷孕了」。而今日，阿妹也在臉書PO出了兩段影片給台灣粉絲飽飽眼福，影片中，阿妹穿著整套跨年的戰服，在飯店跟著音樂性感跳舞，播第一首「Boxing」的歌時阿妹還天后架勢十足，不僅面露性感，也舞動得超自然，沒想到第二首竟然整個走鐘！

張惠妹熱舞到一半，高跟鞋竟然卡住。（翻攝自張惠妹臉書）

在第二段影片中，阿妹跟著「Miss Ko」葛仲珊的歌曲盡情搖擺身體，到了歌曲高潮處、歌詞唱到「給阿妹唱」時，甚至還把腿整個跨到門上！沒想到，阿妹的靴子整個卡住，讓她自己都嚇到發出超高頻笑聲，還自嘲說「哈哈哈卡住」，逗得粉絲也整個笑歪，直呼「姐發出了魔性笑聲」。

相關影片：（影片擷取自張惠妹臉書，如遭移除敬請見諒）