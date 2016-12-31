《紅白》今晚登場 PIKO太郎唱太嗨遭強制「退場」

《紅白歌唱大賽》今晚登場，紅、白組主持人由有村架純、「嵐」成員相葉雅紀擔任。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本年末盛事《紅白歌唱大賽》今晚登場，國民天團「SMAP」婉拒獻出解散告別舞台，NHK電視台為吸睛祭絕招，找來年度爆紅諧星PIKO太郎，與「諧星女神」渡邊直美搞笑合體；夯劇《月薪嬌妻》男女主角星野源、新垣結衣加持，並搭上賣座動畫片《你的名字》熱潮，打造豪華演出陣容。

PIKO太郎登上《紅白歌唱大賽》，唱太嗨遭到強制「退場」。（翻攝自網路）

今年《紅白》以「歌唱夢想」為主題，紅組主持人由女星有村架純擔任，白組主持人則找來傑尼斯夯團「嵐」成員相葉雅紀主持，整體演出氣氛年輕不少。中場特地安排「特別秀」，讓渡邊直美巧扮天后「碧昂絲」，她除嫵媚自摸，大秀電動翹臀外，還和主持人相葉雅紀、串場主持人二宮和也一起獻上性感熱舞，成功炒熱氣氛；下一秒，出道4個月就爆紅的PIKO太郎，上台嗨唱成名洗腦曲《PPAP》，唱完一遍還不夠，繼續加長演出，結果電視台強硬出招，直接轉切新聞畫面，強制PIKO太郎「退場」，意外插曲令人印象深刻。

PIKO太郎、渡邊直美登上《紅白歌唱大賽》演出。（翻攝自網路）