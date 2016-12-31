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（影音）因沒票缺席王菲演唱會 謝霆鋒「迷弟模式」看直播

2016/12/31 20:49

王菲（左）昨日晚間在上海辦演唱會，男友謝霆鋒（右）用VR眼鏡看。（合成圖，kcpcl提供、截取自秒拍）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后王菲昨日晚間在上海舉辦「幻樂一場」演唱會，儘管女兒竇靖童和李嫣、好友章子怡和邱瓈寬等人都到場，甚至童童還上台跟媽媽合唱，但是王菲的男友謝霆鋒卻因為「沒有票了」無法親自現身。不過，今日網路上有人就曝光了一段謝霆鋒邊吃飯邊用VR眼鏡看演唱會的影片，他入迷的模樣讓人直呼萌爆！

謝霆鋒雖然無法親自到場參加女友演唱會，但自己一個人看得超入迷。（合成圖，香港成報提供、截取自秒拍）

王菲和謝霆鋒自從復合之後，一直愛得很低調，而謝霆鋒日前受訪時，更表示因為沒有票了，所以自己不會去王菲的演唱會。不過，儘管無法親臨女友的演唱會現場，但是今日謝霆鋒自己一人看直播的影片也隨之曝光！

謝霆鋒邊吃飯邊看王菲演唱會。（合成圖，截取自秒拍）

影片中，謝霆鋒戴著VR眼鏡和全罩式耳機，除了朝著不同方向四處轉以外，還跟著音樂搖擺身體，整個人沉浸在女友的音樂之中，完全「迷弟樣」。更有趣的是，謝霆鋒還一邊吃飯一邊看，甚至時不時嘴角上揚、跟著節拍點頭，最後還整個人站起來，看起來超享受！影片曝光後，網友也大讚，原來王菲的頭號歌迷就是謝霆鋒。

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）

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