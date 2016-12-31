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（影音）「義氣女」楊冪挺身一起受罰 滿腿瘀青好心疼！

2016/12/31 20:15

楊冪因為節目滿腿瘀青。（合成圖，截取自秒拍）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊冪今年參加軍旅真人秀《真正男子漢》總是能夠引起很大的迴響，曾多次因為她吃苦耐勞的性格、聰明的頭腦或是穿著軍裝的美照登上熱搜。不過，這個節目其實也很辛苦，今日，楊冪再度成為熱搜對象，竟然是因為受罰而滿腿瘀青！

楊冪（右）第一個站出來替班長王威（左）發聲。（合成圖，截取自秒拍）

在近日播出的《真正男子漢》中，游泳選手孫楊因為下午手指受傷去處理傷口被當成擅自離隊，導致晚上班長王威為了承擔責任受罰，背著超重的包包在地上匍匐前進好幾圈，看得所有參加的明星都非常心疼。而素有「義氣女」之稱的楊冪，便第一個跳出來說可以一起跟著王威受罰，之後包括佟麗婭、蔣勁夫和黃子韜等人也都紛紛要求一同受罰，甚至留下眼淚。

蔣勁夫（上）和黃子韜（下）都非常心疼班長。（合成圖，截取自秒拍）

不過，由於做錯事的孫楊遲遲未發言，因此長官認為他們不齊心，阻止他人跟著王威一同受罰，最終孫楊在大家的勸導下才承認做錯事，並且和大家一起跟著班長匍匐前進。然而，回到宿舍後，楊冪的長褲一掀，她一向公認的的美腿竟然滿是瘀青，讓人看了超心疼，倒是她自己還能夠自嘲說像是「花豹」，敬業態度獲得網友大讚。

全部明星都跟著班長王威一同受罰。（截取自秒拍）

事實上，孫楊參加節目不久後就曾經在微博上發文稱《真正男子漢》很假，而此次班長受罰，很多人也認為是節目組刻意要製造效果、內容過於煽情，甚至有中國網軍說，畢竟只是節目，孫楊身為國家運動員難道不該保護自己的身體嗎？為孫楊抱不平。

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）

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