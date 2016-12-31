喬妹逞胸登KBS演技紅毯 人氣王宋仲基朴寶劍驗收尖叫聲

宋慧喬出席今晚的KBS演技大獎。（翻攝自Newsen）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓「KBS演技大獎」今晚在首爾汝矣島盛大舉行，以夯劇《太陽的後裔》入圍「最佳情侶獎」的「雙宋」宋仲基、宋慧喬，稍早分別登上典禮紅毯，讓期待兩人合體的粉絲有些失望，宋仲基以酒紅色西裝帥氣亮相，「喬妹」宋慧喬則身穿縷花淺色長禮服微露酥胸，兩人一現身便引爆紅毯尖叫聲。

宋仲基出席今晚的KBS演技大獎。（翻攝自MBN）

KBS電視台今年上半年以夯劇《太陽的後裔》一枝獨秀，該劇在韓播出平均收視達28.58%，最高收視逼近40%，稱霸今年的短篇電視劇，下半年的《雲畫的月光》最高收視達23.3%，讓今年的「KBS演技大獎」格外吸睛。

朴寶劍參加KBS演技大獎，並擔任今晚的典禮主持人。（翻攝自OSEN）

此外，「B1A4」振永、鄭慧星、郭東延、志洙、金所炫、李相侖及印喬鎮、蘇怡賢夫妻等人稍早也陸續抵達頒獎典禮紅毯，而以《雲畫的月光》入圍網路人氣男星獎的朴寶劍，則是今晚的典禮主持人，剛剛他與搭檔金智媛、全炫茂壓軸走紅毯，現場星光熠熠。

朴寶劍與今晚的典禮主持搭檔金智媛（左）合體走紅毯。（翻攝自OSEN） 金所炫出席今晚的KBS演技大獎。（翻攝自Newsen） 振永出席今晚的KBS演技大獎。（翻攝自Newsen）