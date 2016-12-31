限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

喬妹逞胸登KBS演技紅毯 人氣王宋仲基朴寶劍驗收尖叫聲

2016/12/31 18:47

宋慧喬出席今晚的KBS演技大獎。（翻攝自Newsen）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓「KBS演技大獎」今晚在首爾汝矣島盛大舉行，以夯劇《太陽的後裔》入圍「最佳情侶獎」的「雙宋」宋仲基、宋慧喬，稍早分別登上典禮紅毯，讓期待兩人合體的粉絲有些失望，宋仲基以酒紅色西裝帥氣亮相，「喬妹」宋慧喬則身穿縷花淺色長禮服微露酥胸，兩人一現身便引爆紅毯尖叫聲。

宋仲基出席今晚的KBS演技大獎。（翻攝自MBN）

KBS電視台今年上半年以夯劇《太陽的後裔》一枝獨秀，該劇在韓播出平均收視達28.58%，最高收視逼近40%，稱霸今年的短篇電視劇，下半年的《雲畫的月光》最高收視達23.3%，讓今年的「KBS演技大獎」格外吸睛。

朴寶劍參加KBS演技大獎，並擔任今晚的典禮主持人。（翻攝自OSEN）

此外，「B1A4」振永、鄭慧星、郭東延、志洙、金所炫、李相侖及印喬鎮、蘇怡賢夫妻等人稍早也陸續抵達頒獎典禮紅毯，而以《雲畫的月光》入圍網路人氣男星獎的朴寶劍，則是今晚的典禮主持人，剛剛他與搭檔金智媛、全炫茂壓軸走紅毯，現場星光熠熠。

朴寶劍與今晚的典禮主持搭檔金智媛（左）合體走紅毯。（翻攝自OSEN）金所炫出席今晚的KBS演技大獎。（翻攝自Newsen）振永出席今晚的KBS演技大獎。（翻攝自Newsen）

相關新聞

推薦新聞
昔三級片女神 久違現身美貌凍齡 昔三級片女神 久違現身美貌凍齡
2016/12/31 11:43
蕾哈娜有喜了？！孩子的爸竟是..... 蕾哈娜有喜了？！孩子的爸竟是.....
2016/12/31 15:16
（影音）看到最後都哭了！76歲阿公「應該求婚」 向24歲自己喊話 （影音）看到最後都哭了！76歲阿公「應該求婚」 向24歲自己喊話
2016/12/31 09:51
嘎嫂美腿酥胸太火辣 蔡阿嘎婚宴上演「火車便當」 嘎嫂美腿酥胸太火辣 蔡阿嘎婚宴上演「火車便當」
2016/12/31 15:07
五味雜陳的2016年？玉女偶像感嘆沒工作沒收入 五味雜陳的2016年？玉女偶像感嘆沒工作沒收入
2016/12/31 16:05
失婚女星晉升億級貴婦 豪華別墅首曝光 失婚女星晉升億級貴婦 豪華別墅首曝光
2016/12/31 12:19
「浩角翔起」並非解散 浩子：我很快就回來了！ 「浩角翔起」並非解散 浩子：我很快就回來了！
2016/12/31 17:37
Rain休閒look抵台 簽名來者不拒親切揮手 Rain休閒look抵台 簽名來者不拒親切揮手
2016/12/31 14:10
《忐忑》原唱狠批王菲演唱會 3大缺點令人難過 《忐忑》原唱狠批王菲演唱會 3大缺點令人難過
2016/12/31 17:51
（影音）具惠善安宰賢公開新婚生活 爭執吵架全都錄 （影音）具惠善安宰賢公開新婚生活 爭執吵架全都錄
2016/12/31 13:27
（影音）浩角翔起最後一次公開合體 浩子大跳PPAP （影音）浩角翔起最後一次公開合體 浩子大跳PPAP
2016/12/31 17:14
宋仲基當朴寶劍見面會嘉賓？師兄弟元月合體會台粉 宋仲基當朴寶劍見面會嘉賓？師兄弟元月合體會台粉
2016/12/31 12:59
沒有家人討厭過節 曹西平：別跟我說新年快樂 沒有家人討厭過節 曹西平：別跟我說新年快樂
2016/12/31 16:04
新婚夜發現這件事 日劇女王隔天就吵分居 新婚夜發現這件事 日劇女王隔天就吵分居
2016/12/31 18:15
豔星死後被丈夫消費 骨灰被放寵物外出袋 豔星死後被丈夫消費 骨灰被放寵物外出袋
2016/12/31 17:18
（影音）驚！ 瑤瑤歲末竟許願明年找到「好歸宿」 （影音）驚！ 瑤瑤歲末竟許願明年找到「好歸宿」
2016/12/31 16:03
林采緹期許2017一樣精彩 遭問「為何不用勒戒」 林采緹期許2017一樣精彩 遭問「為何不用勒戒」
2016/12/31 14:45
黃曉明忍腿傷咬牙跨年彩排 「攙扶照」曝光網友心疼 黃曉明忍腿傷咬牙跨年彩排 「攙扶照」曝光網友心疼
2016/12/31 10:23
王麟祥趕年末離職 華視老員工不捨淚崩 王麟祥趕年末離職 華視老員工不捨淚崩
2016/12/31 16:47
SMAP解散讀秒 木村上節目首曝心情 SMAP解散讀秒 木村上節目首曝心情
2016/12/31 14:05
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.