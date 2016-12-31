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「最值得纪念的一年」富二代男星曬同志婚照回顧2016

2016/12/31 18:46

王賢誌（左）發文感謝眾人對他與男友的支持。（翻攝自herafilms）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港45歲富二代男星王賢誌出道多年，幾乎零緋聞的他，感情生活備受矚目，3年前默認同志身分，8月與男友Kevin在溫哥華註冊結婚，成為香港娛樂圈首對公開同性婚姻的藝人，今曬出多張婚禮花照，稱2016是「生命中最值得纪念的一年！」

王賢誌（右）與交往7年多的男友Kevin（左）8月在溫哥華註冊結婚。（翻攝自herafilms）

王賢誌8月與男友在溫哥華當地植物公園旁的戶外餐廳舉行婚禮。（翻攝自herafilms）

王賢誌男友Kevin交往7年多，兩人8月初至承認同性婚姻的溫哥華註冊結婚，在2016年的最後一天，他在微博回顧人生大事，寫下「2016，絕對是我們生命中最重要，最值得紀念的一年！！感激一路所有支持，慶幸有你同步見證...」，並曬出多張婚禮照及影片。

王賢誌8月與男友Kevin在溫哥華註冊結婚，成為香港娛樂圈首對公開同性婚姻的藝人。（翻攝自herafilms）

王賢誌（左）與男友Kevin在親友及雙方家長見證下完婚。（翻攝自herafilms）

影片一開始，王賢誌與男友相擁，隨後牽手步入禮堂，婚宴場地則選在溫哥華當地植物公園旁的戶外餐廳舉行，約有50位親友到場見證，就連雙方家長也一併出席，他曾曬照感謝外界的關心與祝福，「我們雖已踏出重要的一步，但肯定未來在路上仍會遇到不同的挑戰，希望大家可繼續支持，給予我倆最大的鼓勵，見證著我們往後每個值得紀念的時刻！」

王賢誌表示，2016對他來說是生命中最值得纪念的一年。（翻攝自herafilms）

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