昔日誹聞男女合體 黃子佼與Selina跨年獻情歌

桃園跨年晚會主持人黃子佼（中）翁滋蔓（左）李懿（右）。（華視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕黃子佼把首次跨年演唱獻給桃園《捷乘歡迎2017桃園跨年晚會》，將與Selina 一同演唱經典情歌《一人水一項》，昔日的誹聞男女合體跨年演出。黃子佼晚會受訪時直說: 「我昨天練了一整晚，還特別買了卡拉OK練習，最難挑戰蕭煌奇的高音部分！」

黃子佼、李懿與翁滋蔓三人主持桃園場跨年，面對現場的滿滿的美食攤販，李懿在一旁馬上拱說: 「佼哥要請客喔!」，二度來桃園主持跨年的翁滋蔓，原本還擔心天氣會冷，直說: 「上次跨年冷到發抖，這次準備很多暖暖包，到現場才發現派不上用場了」，今天她與李懿兩人的服裝都小露性感，黃子佼看到她精心準備衣服，笑說：「我是不是要回去換一下衣服先」。

華視《捷乘歡迎2017桃園跨年晚會》重量級藝人一個接一個， 由人氣團體八三夭開場，八點金曲教父級搖滾天團伍佰與China Blue震撼演出，豆花妹（蔡黃汝）、陳勢安、卓文萱、Boxing、吳思賢（小樂）、羅文裕等超強卡司輪番上陣，正能量女神Selina跨年前將帶來驚喜曲目並參與桃捷啟動儀式，鐵肺金曲歌后彭佳慧擔任倒數後演唱歌手，用天籟美音替新的一年增添新氣象。

華視「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」從12月31日晚間7點至新年1月1日凌晨1點，於華視主頻、華視綜合娛樂台、華視新聞資訊台以及華視YouTube頻道同步LIVE播出，陪民眾一起迎接新年。