（影音） 「在唸書卻靠人往上爬」袁惟仁前妻直播猛酸

陸元琪和前夫袁惟仁已於這個月離婚。（翻攝自陸元琪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小胖」袁惟仁今年風波不斷，不僅在中國遭擄，還正式和結褵14年的妻子陸元琪離婚，離婚隔天又被拍到開賓士載世新大學G奶校花陳葳，使他多年前出軌的事跡又被翻出討論。而今日，為了揮別2016，陸元琪在臉書開起直播跟粉絲聊天，不過短短半個小時，竟然字字句句都疑似酸透前夫？

袁惟仁疑似在婚姻關係內多次偷吃。（資料照，記者王文麟攝）

陸元琪今日在臉書開直播，一開頭就祝福大家「2016所有狗屁倒灶的事情都可以滾滾滾」，還用娃娃音表示因為「以後可能也會有人很疼我們的，但是我們自己要先把自己做好」，不過，一旁的兒子和女兒立刻問她為何要用娃娃音，結果陸元琪回答「現在的男人不都喜歡女生這樣講話嗎」？但最後陸又自嘲說這樣講話很辛苦，還是自己很像「白癡」。

之後，陸的兒子不小心把鏡頭轉到外鏡，拍到了前面車子的車牌，導致陸有些動怒，直言說不能亂拍人家的車子，原因竟是「說不定人家是出來偷情的」，話題相當敏感。接著，陸元琪又說其實自己很想在臉書分享自己的感想，像是「別為了別人活，不然什麼都失去的時候，你是連自己都找不到的」。

陸元琪在直播中疑似多次諷刺前夫。（翻攝自陸元琪臉書）

此外，陸元琪還坦言，其實她最近常常心情不好，尤其是在外面大家看到他們會指指點點、交頭接耳，讓她相當不舒服。但她也有感而發地說，其實她真的很討厭好手好腳、還在唸書卻靠著別人往上爬的人，希望大家都能靠自己的努力，疑似意有所指。

最後，陸更抱怨養小孩很辛苦，尤其是女兒，甚至自我調侃說「雖然我沒什麼資格，但是我現在就在教她要怎麼挑老公」。且陸還透露，她的媽媽曾經當著孩子的面，對她說她的孩子之所以會對她沒大沒小是她的「現世報」，讓她相當不能接受。儘管陸半個小時的直播都像在發表自己的心情感想，但是一字一句卻也疑似都跟前夫有關，令人感受到她滿滿的委屈。

相關影片：（影片擷取自陸元琪臉書，如遭移除敬請見諒）