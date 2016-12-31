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《忐忑》原唱狠批王菲演唱會 3大缺點令人難過

2016/12/31 17:51

王菲昨日在上海開演唱會。（kcpcl提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕王菲雖然一直是許多人心目中的歌壇天后，但她淡出歌壇後，作品就變得非常少，這幾年也大多僅替電影演唱主題曲。在歌迷苦等4年後，昨日晚間王菲終於在上海舉辦了「幻樂一場」演唱會，儘管票價之高，但仍是座無虛席。然而，中國知名的女高音歌手龔琳娜隨後就在微博發文，痛批王菲「音色丟了，氣息沒了，音準走了」。

王菲演唱會遭批不復往日水準。（kcpcl提供）

王菲昨日晚間於上海舉辦了「幻樂一場」演唱會，不僅包括章子怡、邱瓈寬等大咖好友都到場支持，王菲的女兒竇靖童還上台跟母親合唱，讓許多歌迷相當感動。不過，神曲《忐忑》的原唱者龔琳娜今日早上就在微博發文，稱自己昨晚看完了王菲的演唱會後非常難過，更列出王菲音色丟了、氣息沒了、音準走了的3大缺點，讓人相當震驚！

此外，龔琳娜還稱，唱得好不好跟歌手過去的成績，還是當天是否感冒都沒有關係，有關的是歌手本身是否有堅持不懈的努力與專注。龔的此番言論一出，立馬引起了很大的爭議，許多王菲的歌迷就大罵她沒有資格講別人，甚至有網友戲稱「估計龔老師的微博很快就要被踩成一片大草原了」。

龔琳娜是神曲《忐忑》的原唱者。（翻攝自龔琳娜微博）

不過，當然也是有很多人贊成龔的說法，認為王菲整場演唱會不但沒有說話、沒有聲光效果，甚至唱得上氣不接下氣，結果最終卻還賣這麼貴，的確很不值。還有人力挺龔琳娜說，她之所以會對於王菲說出這樣的評價，就是因為本來對於王菲很看好，才會如此失望與難過。

龔琳娜微博全文。（翻攝自龔琳娜微博）

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