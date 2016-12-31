（影音）浩角翔起最後一次公開合體 浩子大跳PPAP

浩角翔起今晚在台南主持跨年，是浩子（右）暫退演藝圈的最後一次公開合體。（記者洪素津攝）

〔記者洪素津／台北報導〕前幾天驚傳浩子透露想暫離演藝圈去流浪，今晚台南跨年主持將是浩角翔起最後一次合體公開活動，浩角翔起現身台南跨年現場進行彩排，兩人大陣仗跟十六位舞者設計八首歌共11分鐘的組曲，決心要嗨爆《2017台南新時代跨年晚會》的跨年晚會。

浩角翔起今晚在台南主持跨年，是浩子暫退演藝圈的最後一次公開合體。（記者洪素津攝）

對於先前號子傳出要拆夥的消息震驚演藝圈，浩子現身彩排時表示兩人沒有要拆夥，只是明年浩子希望能陪家人帶家人出國旅遊，想要帶著老婆和小孩去流浪一下。

浩角翔起今晚在台南主持跨年，是浩子暫退演藝圈的最後一次公開合體。（記者洪素津攝）

對於浩子當初是怎麼開口？浩子表示當初跟阿翔提要休息出國是用app的方式，但阿翔也沒有多想，表示尊重公司的意見，因為浩子強調他從《綜藝大集合》到《食尚玩家》跑遍許多外景地方，每一次覺得如果家人有在身邊一起享受就好了，漸漸的帶家人出國的念頭就湧現，才會在2016年末跟公司提出想暫離演藝圈。

浩角翔起為今晚台南跨年主持彩排。（民視提供）