孫協志曬56跨年合體照 竟又獨缺王少偉！

「5566」今年在台中跨年。（翻攝自孫協志臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕天團「5566」暌違多年終於在今年的金鐘獎上合體後，團員們便積極集體復出搶錢，不僅開遊戲節目，還唱跨年場，勾起許多粉絲滿滿的回憶。然而，從金鐘合體開始，王少偉就屢屢傳出遭團員排擠、和其他3人不合，甚至總是消失在合照中。今日，孫協志在臉書曬出「56」的彩排照，竟然又獨缺王少偉！

「5566」之前才在金鐘獎合體。（翻攝自孫協志臉書）

孫協志今日下午在臉書曬出了「56」跨年彩排的合照，不僅笑說「遇到一堆好朋友像年終同樂會」，照片中他和團員、舞者們更是露出燦笑，看起來心情大好！不過，網友一下就發現，合照中竟然又漏了王少偉，讓人對於王與他們不合的傳聞更加起疑。

「5566」跨年彩排照又獨缺王少偉。（翻攝自孫協志臉書）

事實上，從「56」在金鐘獎合體開始，後台的合照中連小刀都出現許多次，卻多張沒有王少偉。而後，孫協志、王仁甫和許孟哲新開遊戲節目《飢餓遊戲》，王少偉也因為合約關係和李李仁等人加盟《綜藝三國智》與團員打對台，此舉更讓「56」的前老闆孫德榮相當不滿，痛批王「忘本」。如今，「56」彩排照又獨缺王少偉，讓人更加懷疑王是真的與其他團員有嫌隙。

許孟哲（左起）、孫協志和王仁甫3人同開節目《飢餓遊戲》和王少偉打對台。（翻攝自孫協志臉書）