五味雜陳的2016年？玉女偶像感嘆沒工作沒收入

方文琳自曝2016年完全沒工作也沒收入。（資料照，明悅提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲藝人方文琳，過去曾和裘海正、伊能靜組「飛鷹三姝」，以夯曲《百分之百的男孩》、《年輕的心》紅遍大街小巷，10年前與于冠華離婚後，獨自扶養2個女兒，在愛女的照料下，讓她沉浸於單身生活，今她在臉書看到許多朋友都在回顧2016年，也讓她開始回想自己一整年究竟做了什麼。

方文琳時常曬出運動照與網友分享。（翻攝自臉書）

方文琳透露，一打開臉書，發現每位朋友都在回顧整個2016年，她也開始回想及整理記憶，卻發現今年的自己完全沒工作，收入呈現零的狀況，雖然工作交出白卷，但實質的生活卻是滿分，一個轉念之下，她認為應該感謝的人就是自己。

「感謝自己度過心情五味雜陳的一年。感謝自己碰到不好的事情，總可以轉念用善去看待。感謝自己一整年把身心靈都照顧得很好。當然還是感謝自己充滿了愛。」面對未知的2017年，方文琳說：「雖然我不知道會如何？但無論會如何，對我來說都已不是問題的問題了～」，粉絲紛紛留言鼓勵，也期盼她在新的一年有更好的發展。

方文琳離婚10年，在2個女兒的陪伴下，開始享受單身生活。（翻攝自臉書）