SMAP解散讀秒 木村上節目首曝心情

木村拓哉昨晚在廣播節目中，談起解散心情，並感謝粉絲支持。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本國民天團「SMAP」成軍28年、出道25年將在今天解散，成為歷史名詞。30日晚間，成員木村拓哉在廣播節目《木村拓哉的What’s Up SMAP！》中首談節目《SMAP x SMAP》收攤心情，並在節目尾聲說了句「謝謝，SMAP」，向團員及粉絲道謝，簡單一句話讓許多粉絲感動淚崩。

日本國民天團「SMAP」將於今天解散。（翻攝自網路）

當晚節目以「SMAP」單曲《謝謝》作為開頭，不同於其他4名成員中居正廣、稻垣吾郎、草彅剛和香取慎吾，各自將廣播名稱中的「SMAP」拿掉，木村節目名稱明年依舊維持原名，有粉絲特地寫信來感謝，「明年節目名稱也不變，真的都要飆淚了，感謝你」。

節目中，有聽眾問起木村主持《SMAP x SMAP》20年的心得，他表示1996年節目開播時，正巧是他主演日劇《長假》的時候，那時候他對於自己在節目中的定位感到很迷惘，但一想到團名「SMAP」出現在節目名稱中，就覺得有責任做好。

而新的一年，「SMAP」解散，節目《SMAP x SMAP》收攤，他也透露複雜心情，「下周廣播播出時，會不會有所改變也不知道。之前都是很普通的迎接新的一年來臨，但這次的新年別具意義，包括這個廣播的節目名在內，想好好珍惜一切」。對於有37萬名粉絲發起「SMAP不要解散」聯署活動，對此他表示：「對於這一切我只想說，謝謝SMAP！」簡單一句話卻相當有力量，最後節目尾聲在「SMAP」出道曲《Can't Stop!! -LOVING-》歌聲中，畫下感傷句點。