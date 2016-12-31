限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

SMAP解散讀秒 木村上節目首曝心情

2016/12/31 14:05

木村拓哉昨晚在廣播節目中，談起解散心情，並感謝粉絲支持。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本國民天團「SMAP」成軍28年、出道25年將在今天解散，成為歷史名詞。30日晚間，成員木村拓哉在廣播節目《木村拓哉的What’s Up SMAP！》中首談節目《SMAP x SMAP》收攤心情，並在節目尾聲說了句「謝謝，SMAP」，向團員及粉絲道謝，簡單一句話讓許多粉絲感動淚崩。

日本國民天團「SMAP」將於今天解散。（翻攝自網路）

當晚節目以「SMAP」單曲《謝謝》作為開頭，不同於其他4名成員中居正廣、稻垣吾郎、草彅剛和香取慎吾，各自將廣播名稱中的「SMAP」拿掉，木村節目名稱明年依舊維持原名，有粉絲特地寫信來感謝，「明年節目名稱也不變，真的都要飆淚了，感謝你」。

節目中，有聽眾問起木村主持《SMAP x SMAP》20年的心得，他表示1996年節目開播時，正巧是他主演日劇《長假》的時候，那時候他對於自己在節目中的定位感到很迷惘，但一想到團名「SMAP」出現在節目名稱中，就覺得有責任做好。

而新的一年，「SMAP」解散，節目《SMAP x SMAP》收攤，他也透露複雜心情，「下周廣播播出時，會不會有所改變也不知道。之前都是很普通的迎接新的一年來臨，但這次的新年別具意義，包括這個廣播的節目名在內，想好好珍惜一切」。對於有37萬名粉絲發起「SMAP不要解散」聯署活動，對此他表示：「對於這一切我只想說，謝謝SMAP！」簡單一句話卻相當有力量，最後節目尾聲在「SMAP」出道曲《Can't Stop!! -LOVING-》歌聲中，畫下感傷句點。

相關新聞

推薦新聞
本土劇林志玲曬辣肉 泳裝秀S曲線 本土劇林志玲曬辣肉 泳裝秀S曲線
2016/12/31 14:33
誤認成潘瑋柏 唐志中被問：演唱會的傷還好嗎？ 誤認成潘瑋柏 唐志中被問：演唱會的傷還好嗎？
2016/12/31 14:22
Rain休閒look抵台 簽名來者不拒親切揮手 Rain休閒look抵台 簽名來者不拒親切揮手
2016/12/31 14:10
SMAP解散讀秒 木村上節目首曝心情 SMAP解散讀秒 木村上節目首曝心情
2016/12/31 14:05
逸祥慘遭女友兵變 詹惟中去年早預言 逸祥慘遭女友兵變 詹惟中去年早預言
2016/12/31 13:38
（影音）具惠善安宰賢公開新婚生活 爭執吵架全都錄 （影音）具惠善安宰賢公開新婚生活 爭執吵架全都錄
2016/12/31 13:27
「9年前就是個錯誤」 Henry深夜發求救文 「9年前就是個錯誤」 Henry深夜發求救文
2016/12/31 12:59
感情超好！貝克漢兒曬「父子對戒」 感情超好！貝克漢兒曬「父子對戒」
2016/12/31 12:26
昔三級片女神 久違現身美貌凍齡 昔三級片女神 久違現身美貌凍齡
2016/12/31 11:43
酒後勸架反被K頭濺血 千億富少急送醫縫針 酒後勸架反被K頭濺血 千億富少急送醫縫針
2016/12/31 11:19
太喜歡盧學叡！公務員PO他身分證影本惹議 太喜歡盧學叡！公務員PO他身分證影本惹議
2016/12/31 10:40
黃曉明忍腿傷咬牙跨年彩排 「攙扶照」曝光網友心疼 黃曉明忍腿傷咬牙跨年彩排 「攙扶照」曝光網友心疼
2016/12/31 10:23
謝金燕在家當宅女 5000萬飛了 謝金燕在家當宅女 5000萬飛了
2016/12/31 10:05
發哥慶生愛妻 陳薈蓮感性發言：下輩子再當他老婆 發哥慶生愛妻 陳薈蓮感性發言：下輩子再當他老婆
2016/12/31 10:04
（影音）看到最後都哭了！76歲阿公「應該求婚」 向24歲自己喊話 （影音）看到最後都哭了！76歲阿公「應該求婚」 向24歲自己喊話
2016/12/31 09:51
（影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘 （影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘
2016/12/31 09:10
人氣繪本「麗莎和卡斯柏」特展秀童心 元旦祭半價優惠 人氣繪本「麗莎和卡斯柏」特展秀童心 元旦祭半價優惠
2016/12/31 08:47
iKON奪日本唱片大賞新人獎 西野加奈摘最大獎 iKON奪日本唱片大賞新人獎 西野加奈摘最大獎
2016/12/31 08:00
日劇女王休暴力夫 奧斯卡影后簽字離婚 日劇女王休暴力夫 奧斯卡影后簽字離婚
2016/12/31 06:00
芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣 芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣
2016/12/31 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.