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本土劇林志玲曬辣肉 泳裝秀S曲線

2016/12/31 14:33

王晴擁有亮眼的外型，長相激似名模林志玲，而有「本土劇林志玲」之稱。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王晴以模特兒身分進入演藝圈，近年轉戰戲劇圈，曾在本土劇《世間情》飾演驚世媳婦「之芸」一角，初試啼聲後立刻走紅，外型激似林志玲的她，更有「本土劇林志玲」之稱，近日與友人至峇里島度假，今曬出身穿泳裝的辣照，逆天長腿讓網友直喊「太犯規了」

王晴近來至峇里島度假。（翻攝自臉書）

王晴前天搭機至峇里島度假，今在臉書曬出與熊熊、邱慧雯的合照，開心說：「峇里島玩水日～覺得好久沒泡泡海水了！」她身穿藍色連身泳裝，露出玲瓏有緻的好身材，一雙白皙長腿讓粉絲驚艷，卻有網友卻對她的泳裝頗有意見。

王晴（左）與友人在沙灘合照，連身泳裝卻被網友認為誠意不足。（翻攝自臉書）

王晴先前曾曬出身穿比基尼辣照，讓不少粉絲眼睛大吃冰淇淋。（翻攝自臉書）

網友不斷留言詢問「咦～妳的比基尼咧？」「有點保守喔！怎麼不穿三點式的比基尼？」、「穿這樣遮住了晴的好身材喔！有點浪費」，但她卻認為穿連身泳衣比較有安全感，同時也開直播透露，晚上將與友人在峇里島庫塔區跨年，並預祝粉絲新年快樂。

王晴身穿連身泳裝，露出姣好身材。（翻攝自臉書）

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