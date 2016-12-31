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孔侑拒絕金牌編劇5年 只因比起「名利」更重視...

2016/12/31 14:59

2016年是孔侑的多產年，連續3部電影上映外，還回歸小螢幕演出電視劇《鬼怪》，曝光率超高。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲南韓男星孔侑，今年靠著《屍速列車》紅遍國際，躍升千萬票房巨星，在韓吸金45億台幣外，該片版權更狂銷156國，連帶著《關不住的誘惑》、《密探》都開出票房佳績，2016年完全星運大開，被外界封為「孔侑年」，但其實孔侑的星運起初並不順遂，入行時曾連續參加4次甄選都落選，半年後再遇到同個導演才爭取到演出機會，出道初期作品也都未打開知名度，直到2、3年後演出《咖啡王子1號店》才爆紅，擠身男神行列，不過他入伍服役後，人氣便漸漸下滑。

孔侑演出《屍速列車》紅遍國際，甚至好萊塢都搶翻拍。（翻攝自韓網）

幸好孔侑慧眼獨具，入伍期間閱讀了描寫聾啞學校真實性侵事件的小說《熔爐》，深受震撼，退伍後力促這部作品拍成電影，隨後《熔爐》造成轟動，輿論發酵後，南韓政府迅速通過性侵法修正案，對社會作出重大貢獻，今年的《屍速列車》飾演為保護愛女，搏命和活屍決鬥的最強老爸，另一部《密探》則是代表南韓競逐奧斯卡最佳外語片，讓他演藝事業逐漸重回高峰。

孔侑睽違4年回歸小螢幕，演出奇幻愛情電視劇《鬼怪》，穩坐收視冠軍。（翻攝自韓網）

不過，他接戲一直有自己的原則，寫出夯劇《繼承者們》、《太陽的後裔》的金牌編劇金恩淑，連續5年找他演出自己的作品，他都婉拒，讓金恩淑超受傷，原來比起「名氣」，孔侑更重視作品的「影響力」，擔心演太多浪漫愛情劇會被定型，直到金恩淑捧著嘔心瀝血為他量身打造的《鬼怪》，他才終於點頭答應，《鬼怪》一開播立刻坐上收視冠軍寶座，也證明了他的好眼光。

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