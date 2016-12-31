（影音）具惠善安宰賢公開新婚生活 爭執吵架全都錄

具惠善（左）今年5月20日閃嫁安宰賢（右）。（翻攝自TVREPORT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲南韓女星具惠善，今年5月20日閃嫁小3歲男星安宰賢，2人在韓劇《吸血鬼醫生》結識並假戲真作，交往1年多即定終身，令外界相當驚喜，他們新婚7個多月，近日接下tvN最新實境節目《新婚日記》，大方公開最自然的婚後生活，除了夫妻倆打情罵俏的甜蜜相處，為了家事發生爭執的小插曲也全都露，是他們繼定情作《吸血鬼醫生》後，2度在電視上合體，也是具惠善出道14年來第一次上綜藝節目。

安宰賢和具慧善也會為家事小爭吵。（翻攝自YouTube）

南韓tvN電視台昨播出《一日三餐》第3季最後1集後，便播出《新婚日記》的預告片，這是知名製作人羅英石PD的新節目，預計明年2月3日播出，只見影片中具惠善和老公安宰賢四手聯彈鋼琴，演奏完後安宰賢想抱抱老婆，卻慘被無情拒絕，具惠善邊笑邊死命掙扎推開他，成功掙脫後，又轉身霸氣抓住老公的臉啵下去，讓觀眾猝不及防的被閃到。不過，雖然小倆口的生活甜蜜片段居多，但仍會為了生活瑣事意見不合，兩人為家事溝通爭執的片段，製作人也將其收錄其中，呈現他們最真實自然的一面，讓粉絲非常期待。

具惠善霸氣捧起老公安宰賢的臉親下去，閃爆觀眾眼睛。（翻攝自YouTube）

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）