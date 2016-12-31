「9年前就是個錯誤」 Henry深夜發求救文

本名劉憲華的Henry，雖然是加拿大籍，但媽媽是台灣人，在台灣、中國都有高人氣。（翻攝Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「SUPER JUNIOR-M」（簡稱SJ-M）成員Henry才華洋溢，不僅會唱會跳，也擁有傑出的演奏樂器實力，先前與林志玲等人一起參加中國綜藝節目《花樣姐姐》受到關注後，各種邀約不斷。演藝之路看似大好的他，今日凌晨在Instagram上放了一張全黑的照片，內文寫著盡是憂鬱的情緒，讓不少粉絲擔憂他的狀況。

Henry深夜發文，引起粉絲高度關注。（翻攝Instagram）

Henry今日凌晨在Instagram上發文，上傳了一張全黑的圖片內文寫著：「好累、好疲倦，現在沒辦法一個人做了，從9年前開始就是個錯誤。如今變大了沒有支持之後該怎麼辦？」此外，Henry也疑似留言處寫著：「我現在除了粉絲之外沒有別的了，如果看到這個，請代替我說吧，我們公司現在不聽我的話。」雖然該則留言已經被刪除，但早有粉絲截圖下來，懷疑可能是Henry與公司有一段不愉快，擔心他可能會做出什麼傻事。