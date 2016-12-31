謝金燕在家當宅女 5000萬飛了

謝金燕的熱力開唱，往往是大家最期待的跨年表演。（資料照，三立提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「姐姐」謝金燕今年5月在演唱會上，自揭老爸豬哥亮的外遇家醜，隨後便宣布暫別台灣歌壇，經紀人透露她到明年1月都沒有接在台的任何活動，僅有零星的海外商演，她主打的《嗶嗶嗶》、《練舞功》等動感舞曲，搭配性感熱舞和大型道具，總能把氣氛炒到最高點，往往是跨年、尾牙的大熱門，每逢年關，接個20場就能進帳超過4000萬，去年跨年她揮汗南北趕攤，1夜700萬落袋，她這一離開，粗估損失逾5000萬元。

據《蘋果日報》報導，經紀人球球透露，10月時謝金燕就收到來自馬來西亞、新加坡、美國賭城的跨年邀約，開出的條件也非常優渥，但除了在宣布暫別歌壇前就簽好約的表演，她全部都婉拒，希望將時間留給家人，除了窩在家補天倫，也會充實舞台表演，將來復出會讓大家看到她的蛻變。

謝金燕的表演魅力四射，大型道具和服裝造型都相當令人印象深刻。（資料照，三立提供）