限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

謝金燕在家當宅女 5000萬飛了

2016/12/31 10:05

謝金燕的熱力開唱，往往是大家最期待的跨年表演。（資料照，三立提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「姐姐」謝金燕今年5月在演唱會上，自揭老爸豬哥亮的外遇家醜，隨後便宣布暫別台灣歌壇，經紀人透露她到明年1月都沒有接在台的任何活動，僅有零星的海外商演，她主打的《嗶嗶嗶》、《練舞功》等動感舞曲，搭配性感熱舞和大型道具，總能把氣氛炒到最高點，往往是跨年、尾牙的大熱門，每逢年關，接個20場就能進帳超過4000萬，去年跨年她揮汗南北趕攤，1夜700萬落袋，她這一離開，粗估損失逾5000萬元。

據《蘋果日報》報導，經紀人球球透露，10月時謝金燕就收到來自馬來西亞、新加坡、美國賭城的跨年邀約，開出的條件也非常優渥，但除了在宣布暫別歌壇前就簽好約的表演，她全部都婉拒，希望將時間留給家人，除了窩在家補天倫，也會充實舞台表演，將來復出會讓大家看到她的蛻變。

謝金燕的表演魅力四射，大型道具和服裝造型都相當令人印象深刻。（資料照，三立提供）

相關新聞

推薦新聞
謝金燕在家當宅女 5000萬飛了 謝金燕在家當宅女 5000萬飛了
2016/12/31 10:05
發哥慶生愛妻 陳薈蓮感性發言：下輩子再當他老婆 發哥慶生愛妻 陳薈蓮感性發言：下輩子再當他老婆
2016/12/31 10:04
（影音）看到最後都哭了！「當初應該求婚」 阿公向24歲的自己喊話 （影音）看到最後都哭了！「當初應該求婚」 阿公向24歲的自己喊話
2016/12/31 09:51
謝金燕今年不唱跨年在做啥？經紀人曝行蹤 謝金燕今年不唱跨年在做啥？經紀人曝行蹤
2016/12/31 09:23
（影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘 （影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘
2016/12/31 09:10
人氣繪本「麗莎和卡斯柏」特展秀童心 元旦祭半價優惠 人氣繪本「麗莎和卡斯柏」特展秀童心 元旦祭半價優惠
2016/12/31 08:47
王菲開唱2100萬人搶看 竇靖童上台和音俏皮 王菲開唱2100萬人搶看 竇靖童上台和音俏皮
2016/12/31 07:18
日劇女王休暴力夫 奧斯卡影后簽字離婚 日劇女王休暴力夫 奧斯卡影后簽字離婚
2016/12/31 06:00
在中&晟敏退伍 爆TWICE軍中最夯 在中&晟敏退伍 爆TWICE軍中最夯
2016/12/31 06:00
芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣 芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣
2016/12/31 06:00
地表最強殺神回歸 基哥武力全開 地表最強殺神回歸 基哥武力全開
2016/12/31 06:00
王菲開唱萬人捧場 竇靖童同台和音 王菲開唱萬人捧場 竇靖童同台和音
2016/12/31 06:00
田中千繪有喜了？范逸臣回應... 田中千繪有喜了？范逸臣回應...
2016/12/31 06:00
訂餐遭公開地址 蘿莉塔喊告Uber 訂餐遭公開地址 蘿莉塔喊告Uber
2016/12/31 06:00
陳昇提前嗨唱跨年 不甩中國封殺飆禁歌 陳昇提前嗨唱跨年 不甩中國封殺飆禁歌
2016/12/31 06:00
Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇 Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇
2016/12/31 06:00
「董事長」趕3場 邀九天同台 「董事長」趕3場 邀九天同台
2016/12/31 06:00
T妹辣秀裸臀徵人「上床」 千人點閱直呼：我喜歡！ T妹辣秀裸臀徵人「上床」 千人點閱直呼：我喜歡！
2016/12/30 23:10
陳昇偷跑唱跨年！客家妹開金嗓 陳昇偷跑唱跨年！客家妹開金嗓
2016/12/30 22:45
豔星過世不安寧 第9任丈夫藉機大賺死人財 豔星過世不安寧 第9任丈夫藉機大賺死人財
2016/12/30 22:07
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.