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（影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘

2016/12/31 09:10

蔡阿嘎找不到新娘露出懊惱的表情，旁邊親戚笑到人仰馬翻。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有超過百萬粉絲的網路紅人「蔡阿嘎」要結婚啦！在2016年的最後一天，要將初戀情人「二伯」娶回家，除了親自創作獻唱婚禮單曲，更早早就預告婚禮當天，將在2人的母校「嘉義輔仁中學」舉辦園遊會，開放所有粉絲免費入場玩耍，和新人一起分享新婚的喜悅，不過娶妻沒那麼簡單，他浪漫的「跨年婚禮」超累人，遵守古早習俗，早上5點半就開跑，他今在臉書上直播迎娶過程，穿上傳統婚服，挑戰伴娘們設下的重重關卡，過程曲折又爆笑。

蔡阿嘎迎娶「二伯」早上5點半就開跑。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎即使人生大事也不改搞笑風格，闖關過程不斷將伴娘、伴郎和家人們逗得哈哈大笑，因此在他闖關失敗的時候，總能被放水安全通過，可是，最後一關時倒是傷了腦筋，所有伴娘們和新娘「二伯」都蓋上頭巾排排坐，讓阿嘎猜誰是他的新娘，不過他有點落漆，第一次掀頭巾竟不是新娘，幸好第二次再仔細觀察、甚至聞味道，才確定下一個他掀頭巾的女子是「二伯」，而全場親戚早已笑到人仰馬翻，整場迎娶相當歡樂刺激，雖沒有看到溫馨的拜別父母橋段，仍能充分感受到蔡阿嘎和「二伯」的幸福氛圍。

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）

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