（影音）爆笑！蔡阿嘎今早5點半迎娶 掀頭巾挑錯新娘
2016/12/31 09:10
蔡阿嘎找不到新娘露出懊惱的表情，旁邊親戚笑到人仰馬翻。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有超過百萬粉絲的網路紅人「蔡阿嘎」要結婚啦！在2016年的最後一天，要將初戀情人「二伯」娶回家，除了親自創作獻唱婚禮單曲，更早早就預告婚禮當天，將在2人的母校「嘉義輔仁中學」舉辦園遊會，開放所有粉絲免費入場玩耍，和新人一起分享新婚的喜悅，不過娶妻沒那麼簡單，他浪漫的「跨年婚禮」超累人，遵守古早習俗，早上5點半就開跑，他今在臉書上直播迎娶過程，穿上傳統婚服，挑戰伴娘們設下的重重關卡，過程曲折又爆笑。
蔡阿嘎即使人生大事也不改搞笑風格，闖關過程不斷將伴娘、伴郎和家人們逗得哈哈大笑，因此在他闖關失敗的時候，總能被放水安全通過，可是，最後一關時倒是傷了腦筋，所有伴娘們和新娘「二伯」都蓋上頭巾排排坐，讓阿嘎猜誰是他的新娘，不過他有點落漆，第一次掀頭巾竟不是新娘，幸好第二次再仔細觀察、甚至聞味道，才確定下一個他掀頭巾的女子是「二伯」，而全場親戚早已笑到人仰馬翻，整場迎娶相當歡樂刺激，雖沒有看到溫馨的拜別父母橋段，仍能充分感受到蔡阿嘎和「二伯」的幸福氛圍。
相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除請見諒）
相關新聞
- 蔡阿嘎2016末告別單身 發EP獻初戀嘎嫂
- 台北俗都吃錯了 這才是雞肉飯正確吃法！
- 跨年防塞攻略 逃脫五大窘境
- 「這群人」這支影片 奪YouTube台灣區雙料冠軍
- 蔡阿嘎送喜餅卻被撞爛 PO圖講心酸
- 人工胰臟 高血糖低血糖不怕
- 蔡阿嘎偷抓化妝師屁股 未婚妻截圖PO網！
- 蔡阿嘎勾妻模仿《你的名字》 自認神還原但...
- （影音）蔡阿嘎挑戰「18禁咖哩」 「括約肌」辣到哀號
- 蔡阿嘎婚紗撞衫黃曉明夫婦 新郎官慘變抬轎官
- （影音）你今天「PPAP」了嗎？蔡阿嘎也瘋日本洗腦神曲
- 蔡阿嘎曬19歲甜蜜照 被虧高中就伸鹹豬手
- （影音）「中秋烤肉」初老症 蔡阿嘎：25歲後你就知道！
- （影音）台灣香港麥當勞哪個好吃？蔡阿嘎讓網友笑翻
- 蔡阿嘎出馬 民俗月搬家「Who怕Who」
- 世界末日先救誰 蔡阿嘎竟為「它」棄老婆
- 粉絲都來吧！蔡阿嘎婚宴這樣辦超好玩
- 真人版皮卡丘醜斃 蔡阿嘎大玩時事梗
- 保證沒P圖！蔡阿嘎未婚妻正臉照首曝光
推薦新聞