王菲開唱2100萬人搶看 竇靖童上台和音俏皮

王菲開場自天而降。（kcpcl提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕天后王菲昨晚在上海舉辦「幻樂一場」演唱會，之前網路瘋傳「天價門票崩盤」，但現場滿座的萬名粉絲打破傳言，王菲特地改編女兒竇靖童的《The Way》為中文版《童殿》，竇靖童更打消原本只想當觀眾的念頭，上台擔任和音，母女同台格外有愛。

6年沒開個唱的她，以《塵埃》唱場，身穿真絲縫製成花朵狀外套，猶如一朵牡丹自天而降，空靈唱腔依舊，這次的歌單由她親自挑選，皆是她過去少唱甚至沒唱過的「遺珠」，包括《你喜歡不如我喜歡》、《守護天使》等，更首唱新歌《夢》。

王菲的天籟嗓音讓全場沈醉。（kcpcl提供）

不少歌迷都期待看到她和竇靖童同台，她也特地選唱了竇靖童的作品，並找來好友林夕填寫中文歌詞，竇靖童本來已為這首歌錄製了和聲，最後卻決定上台，和姑姑竇穎一起擔任和聲，從頭到尾玩得非常高興。

竇靖童也上台。（kcpcl提供）

經紀人陳家瑛表示，雖然「幻樂一場」演唱會僅此一場，但製作下了極大的功夫，製作周期更是史無前例，單是搭建舞臺燈軌音響器材等，就用了超過半個月的時間，費用更突破5千萬人民幣（約台幣2.5億元）大關。

第二套服裝充滿個性。（kcpcl提供）

王菲的妝總引領潮流，這次則走簡約風，左眼一道強閃銀光，代表幻樂一場的人生，所有光影都自眼前略過，造型師ZING絞碎銀箔，再一刀畫於她於臉上，最後一part更在她的臉上加了閃粉，讓她光芒四射。

王菲展現了天后氣勢。（kcpcl提供）

這場演唱會約8點半開唱，直到10點38分結束，線上直播觀看人數高達2100萬人，足見天后的魅力，她全程沒說話，僅笑著揮手，跟觀眾打招呼，但也被捕捉到竇靖童隔空一指，露出調皮的笑容，母女之間的默契讓人動容。

王菲不時露出俏皮的一面。（kcpcl提供）

王菲的兩個女兒竇靖童（右）與李嫣（左）都在現場。（kcpcl提供）

王菲與好友邱瓈寬。（kcpcl提供）