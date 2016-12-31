iKON奪日本唱片大賞新人獎 西野加奈摘最大獎

韓團「iKON」昨奪下日本唱片大賞最佳新人獎。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本第58屆日本唱片大賞30日晚間登場，南韓夯團「BIGBANG」師弟團「iKON」昨晚順利奪下最佳新人獎，揭曉瞬間團員們都開心地跳起來，驚訝表情全寫在臉上；最大獎唱片大賞則是由西野加奈拿下。

西野加奈昨晚成為日本唱片大賞最大贏家。（翻攝自網路）

iKON今年1月才以專輯《WELCOME BACK》在日本出道，9月推出首張日文單曲《DUMB & DUMBER》登上公信榜冠軍，日本巡迴演唱會動員人數高達32萬2千人，昨iKON在15位專業評審的評選下，成功奪下最佳新人獎，這也是繼7年前BIGBANG後，再次有韓團奪下日本唱片大賞最佳新人。iKON在聽到得獎瞬間，全員都忍不住做出勝利手勢開心狂跳，成員振煥代表發表得獎感言，表示：「好像做夢一樣，從來沒想過會得新人獎，感謝支持我們的粉絲。」

而西野加奈則是以單曲《喜歡你的理由》奪得年度唱片大獎殊榮，成為典禮上的最大贏家，上台領獎時她一度緊張到說不出話，開心表示「都起雞皮疙瘩了，感謝大家的支持」，這也是繼倖田來未奪獎後，相隔11年再有女性歌手拿下大獎。以夯曲《PPAP》竄紅的諧星PIKO太郎，昨獲頒「特別話題獎」，並在交響樂團伴奏下，演唱以宇宙為題的特別版《PPAP》。

PIKO太郎拿下日本唱片大賞的特別話題獎。（翻攝自網路）