限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

iKON奪日本唱片大賞新人獎 西野加奈摘最大獎

2016/12/31 08:00

韓團「iKON」昨奪下日本唱片大賞最佳新人獎。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本第58屆日本唱片大賞30日晚間登場，南韓夯團「BIGBANG」師弟團「iKON」昨晚順利奪下最佳新人獎，揭曉瞬間團員們都開心地跳起來，驚訝表情全寫在臉上；最大獎唱片大賞則是由西野加奈拿下。

西野加奈昨晚成為日本唱片大賞最大贏家。（翻攝自網路）

iKON今年1月才以專輯《WELCOME BACK》在日本出道，9月推出首張日文單曲《DUMB & DUMBER》登上公信榜冠軍，日本巡迴演唱會動員人數高達32萬2千人，昨iKON在15位專業評審的評選下，成功奪下最佳新人獎，這也是繼7年前BIGBANG後，再次有韓團奪下日本唱片大賞最佳新人。iKON在聽到得獎瞬間，全員都忍不住做出勝利手勢開心狂跳，成員振煥代表發表得獎感言，表示：「好像做夢一樣，從來沒想過會得新人獎，感謝支持我們的粉絲。」

而西野加奈則是以單曲《喜歡你的理由》奪得年度唱片大獎殊榮，成為典禮上的最大贏家，上台領獎時她一度緊張到說不出話，開心表示「都起雞皮疙瘩了，感謝大家的支持」，這也是繼倖田來未奪獎後，相隔11年再有女性歌手拿下大獎。以夯曲《PPAP》竄紅的諧星PIKO太郎，昨獲頒「特別話題獎」，並在交響樂團伴奏下，演唱以宇宙為題的特別版《PPAP》。

PIKO太郎拿下日本唱片大賞的特別話題獎。（翻攝自網路）

相關新聞

推薦新聞
iKON奪日本唱片大賞新人獎 西野加奈摘最大獎 iKON奪日本唱片大賞新人獎 西野加奈摘最大獎
2016/12/31 08:00
林明禎肉慾洩癖好 最哈小香腸直喊銷魂 林明禎肉慾洩癖好 最哈小香腸直喊銷魂
2016/12/31 07:32
五月天唱到超時多付31.5萬 今晚直播跨年倒數 五月天唱到超時多付31.5萬 今晚直播跨年倒數
2016/12/31 07:08
日劇女王休暴力夫 奧斯卡影后簽字離婚 日劇女王休暴力夫 奧斯卡影后簽字離婚
2016/12/31 06:00
在中&晟敏退伍 爆TWICE軍中最夯 在中&晟敏退伍 爆TWICE軍中最夯
2016/12/31 06:00
芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣 芭芭拉塔巴克辭世 莎莎嘉寶遭夫出賣
2016/12/31 06:00
地表最強殺神回歸 基哥武力全開 地表最強殺神回歸 基哥武力全開
2016/12/31 06:00
澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數 澎恰恰跨年最難忘 歌唱一半開始倒數
2016/12/31 06:00
田中千繪有喜了？范逸臣回應... 田中千繪有喜了？范逸臣回應...
2016/12/31 06:00
訂餐遭公開地址 蘿莉塔喊告Uber 訂餐遭公開地址 蘿莉塔喊告Uber
2016/12/31 06:00
吳宗憲喊累 想掰《玩很大》 吳宗憲喊累 想掰《玩很大》
2016/12/31 06:00
浩子暫別螢幕玩真的-浩翔不和＋隱疾困擾 浩子暫別螢幕玩真的-浩翔不和＋隱疾困擾
2016/12/31 06:00
陳昇提前嗨唱跨年 不甩中國封殺飆禁歌 陳昇提前嗨唱跨年 不甩中國封殺飆禁歌
2016/12/31 06:00
A-Lin北市唱跨年 揪岱桑一起倒數 A-Lin北市唱跨年 揪岱桑一起倒數
2016/12/31 06:00
Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇 Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇
2016/12/31 06:00
T妹辣秀裸臀徵人「上床」 千人點閱直呼：我喜歡！ T妹辣秀裸臀徵人「上床」 千人點閱直呼：我喜歡！
2016/12/30 23:10
豔星過世不安寧 第9任丈夫藉機大賺死人財 豔星過世不安寧 第9任丈夫藉機大賺死人財
2016/12/30 22:07
《W》李鍾碩、韓孝珠眾望所歸 奪MBC最佳情侶 《W》李鍾碩、韓孝珠眾望所歸 奪MBC最佳情侶
2016/12/30 22:05
（影音）阿信喊「回家吧！」上萬歌迷高喊「不要」 （影音）阿信喊「回家吧！」上萬歌迷高喊「不要」
2016/12/30 21:59
（影音）陳昇先跨年狂扭 沒鳥強國黑名單 （影音）陳昇先跨年狂扭 沒鳥強國黑名單
2016/12/30 21:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.