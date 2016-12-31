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人氣繪本「麗莎和卡斯柏」特展秀童心 元旦祭半價優惠

2016/12/31 08:47

《麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展》祭出元旦優惠。（愛貝克思提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕由法國巴黎畫家夫妻檔創作的人氣繪本角色「麗莎和卡斯柏」，童趣畫風深受大小朋友喜愛，《麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展》特展日前登台展出，讓入場觀眾宛如一腳躍進入繪本世界，打開深藏許久的童心，繽紛展場也成為新興拍照景點。主辦單位日前公布元旦購票半價特惠，要讓「麗莎和卡斯柏」兩位小淘氣陪大家一起度過2017年的第1天。

《麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展》規劃6大展區，打造出傳奇的百年書店。（愛貝克思提供）

「麗莎和卡斯柏」是由法國巴黎的畫家夫妻檔Anne Gutman及Georg Hallensleben，共同創造出來的繪本角色，Anne負責創作故事、Georg繪圖設計，簡單風格、鮮活色彩以及溫馨的故事，大受全球粉絲歡迎。該特展歷經半年的籌備與繪製，現正在華山1914文創園區 西1西2館展出，展區重現繪本經典場景，規劃出巴黎的六大主題展區，包括凱旋門、羅浮宮、莎士比亞書局、香榭大道等。此外，繪者Georg Hallensleben的全新畫作《夜晚的羅浮宮》、《春暖花開的艾菲爾鐵塔》，兩幅作品原畫首次曝光就獻給台灣特展，入場觀眾可搶先全球粉絲一睹為快。

《麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展》重現巴黎著名景點凱旋門。（愛貝克思提供）

《麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展》祭出元旦特惠，只要在2017年1月1日當天，現場購買門票兩張，其中一張即可享優惠價140元，詳情《麗莎和卡斯柏 我的小巴黎特展》請洽臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/LittleParis2016

「麗莎和卡斯柏」繪者Georg Hallensleben的2幅全新畫作，現正在台展出。（愛貝克思提供）

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