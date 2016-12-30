T妹辣秀裸臀徵人「上床」 千人點閱直呼：我喜歡！

T妹放送清涼美臀，邀請網友跟她「上床」。（翻攝自T妹臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人T妹因為有著火辣身材，常常在放送清涼照和對社會時事的個人意見，累積不少粉絲。今天她又放上幾乎「下空」的清涼美照，更表示如果網友想要跟她「上床」，其實是有辦法的，吸引不少粉絲按讚，不過在網友得知「上床的方法」後，紛紛直呼被騙了，但卻被騙得心甘情願。

T妹發文釣網友，結果怒罵網友「夭壽」，被網友直呼「被騙了」。（翻攝自T妹臉書）

T妹今天在臉書上PO出穿著清涼的美照，照片中她的兩顆渾圓屁股蛋幾乎要被看光光，跟沒穿一樣，吸引不少粉絲，不過更誇張的是，T妹竟然留言表示「想跟我上床的方法只有一個就是...」並刻意將答案拉到文章底端，要網友點開「顯示更多」才會出現答案。

T妹外型可愛、身材惹火，常常在臉書放辣照吸引粉絲。（翻攝自T妹臉書）

辣照跟驚人邀請，吸引眾多粉絲朝聖，沒想到網友點開完整文章內容後，T妹竟然回應「你竟然點開了！！沒想到你對我竟然有這種想法，你可以再夭壽一點」，讓粉絲直呼「被騙了」，不過大票粉絲還是很買單，紛紛留言「證明我是男人」、「妳這麼可愛我怎麼可能不點開」、「被妳呼攏了，但是我戀愛了」，引起不少討論。