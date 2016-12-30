《W》李鍾碩、韓孝珠眾望所歸 奪MBC最佳情侶

韓孝珠（左）、李鍾碩今盛裝出席南韓MBC演技大賞頒獎典禮。（翻攝自OSEN）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓MBC演技大賞在今晚（30日）登場，本屆年度最佳情侶廝殺激烈，最後由呼聲最高的《W-兩個世界》李鍾碩、韓孝珠打敗其他7對螢幕情侶，獲得獎項，俊男美女配對上台領獎，被許多網友大誇「超配」。

本屆MBC演技大賞共有8對螢幕情侶入圍，包括夯劇《W-兩個世界》李鍾碩、韓孝珠，被戲迷稱超閃的《舉重妖精金福珠》南柱赫、李聖經，還有《W-兩個世界》金義聖、李施彥的男男配對也相當受到矚目。

李鍾碩（左）、韓孝珠今奪下南韓MBC演技大賞最佳情侶獎。（翻攝自網路）

李鍾碩、韓孝珠在劇中有不少親密吻戲，火花十足讓許多戲迷希望2人假戲真做，今順利奪下「最佳情侶獎」，李鍾碩一上台就笑稱：「我不太會說話，還是交給孝珠姐姐說感想吧」，韓孝珠立刻大讚身旁搭檔：「李鍾碩就像漫畫走出來花美男一樣，能跟他一起得獎真的非常開心」，巧妙稱讚又呼應劇情，讓李鍾碩露出靦腆笑容。《W-兩個世界》每週一至週五晚間八點在華視播出，影音平台KKTV已全集上線。