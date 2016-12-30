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五月天回想15年前當兵很徬徨 只有2個在爽

2016/12/30 21:46

五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今晚在小巨蛋讓時間倒轉回15年前，「RE: Where Are You Going? 你要去哪裡」復刻演唱會，團員想起當年要暫別歌壇的心情，曾經一度以為「沒有未來」，感傷又徬徨，但怪獸虧說，只有兩個在爽。

五月天演唱會，怪獸對觀眾灑水，瑪莎連忙跳下台閃避。（記者潘少棠攝）五月天演唱會，石頭重現當年求婚畫面。（記者潘少棠攝）

當年阿信、怪獸、瑪莎接到兵單，石頭和當時叫「諺明」的鼓手冠佑則分別前往英國和美國留學，五月天宣告暫別歌壇2年。

今晚阿信談到：「感傷的我們當時要去當兵了，下定十萬八千個決心，以為當完兵什麼都不存在了，五月天經歷過幸運的一段，人生中遇到一次已足夠。」

石頭則談到：「當年的演唱會有點感傷有點徬徨，每場都當成最後一場。」

五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）

瑪莎說：「彩排時想到很多事情，天氣很熱，每場都在下雨，有種沒有明天的感覺　穿上第一套（空手道服）就覺得年輕很多。」他又笑說：「我們已經當完兵了，怎樣，光這點就很爽。」

怪獸聊到：「15年了，你要去哪裡，對五月天來說就是要去當兵了，沒有啦，有兩個要去爽（指冠佑和石頭）。」他說，當年曾擔心，當兵回來後還有沒有人記得五月天，「慶功宴隔天醒來很失落，沒有和工作人員狂抱」，但慶幸說：「好加在，我們哪裡都沒去，還是站在這舞台上。」

冠佑也談到：「上台前會看一下以前的演唱會，那時各奔前程感覺以後好像不會再碰面，謝幕哭得很嚴重，那時想太多，兩年後回來一年見面超過300天，我很想跟15年前的自己說：『你有事嗎？』，我們還有很長的未來要走。」

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