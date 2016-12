五月天回想15年前當兵很徬徨 只有2個在爽

五月天演唱會,重現當年露天演唱雨景。(記者潘少棠攝)

〔記者陳慧玲/台北報導〕五月天今晚在小巨蛋讓時間倒轉回15年前,「RE: Where Are You Going? 你要去哪裡」復刻演唱會,團員想起當年要暫別歌壇的心情,曾經一度以為「沒有未來」,感傷又徬徨,但怪獸虧說,只有兩個在爽。

五月天演唱會,怪獸對觀眾灑水,瑪莎連忙跳下台閃避。(記者潘少棠攝) 五月天演唱會,石頭重現當年求婚畫面。(記者潘少棠攝)

當年阿信、怪獸、瑪莎接到兵單,石頭和當時叫「諺明」的鼓手冠佑則分別前往英國和美國留學,五月天宣告暫別歌壇2年。

今晚阿信談到:「感傷的我們當時要去當兵了,下定十萬八千個決心,以為當完兵什麼都不存在了,五月天經歷過幸運的一段,人生中遇到一次已足夠。」

石頭則談到:「當年的演唱會有點感傷有點徬徨,每場都當成最後一場。」

瑪莎說:「彩排時想到很多事情,天氣很熱,每場都在下雨,有種沒有明天的感覺 穿上第一套(空手道服)就覺得年輕很多。」他又笑說:「我們已經當完兵了,怎樣,光這點就很爽。」

怪獸聊到:「15年了,你要去哪裡,對五月天來說就是要去當兵了,沒有啦,有兩個要去爽(指冠佑和石頭)。」他說,當年曾擔心,當兵回來後還有沒有人記得五月天,「慶功宴隔天醒來很失落,沒有和工作人員狂抱」,但慶幸說:「好加在,我們哪裡都沒去,還是站在這舞台上。」

冠佑也談到:「上台前會看一下以前的演唱會,那時各奔前程感覺以後好像不會再碰面,謝幕哭得很嚴重,那時想太多,兩年後回來一年見面超過300天,我很想跟15年前的自己說:『你有事嗎?』,我們還有很長的未來要走。」