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石頭感性示愛老婆 五月天陪唱《天天想你》

2016/12/30 21:24

五月天演唱會，石頭重現當年求婚畫面。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今晚復刻演唱會，不能錯過15年前石頭向當時女友狗狗求婚片段，阿信說：「石頭做了一件，對五月天來說是劃時代的事情。」除了重現當年石頭求婚影片，團員也陪石頭一起唱求婚歌《天天想你》。

五月天演唱會，石頭重現當年求婚畫面。（記者潘少棠攝）

今晚石頭談到：「我也滿訝異，同學最近陸續才結婚，我算是滿早婚的。」他希望把幸福的事情告訴大家，所以今天早上寫了紙條，希望表達愛意這件事可以重現。

石頭感性對老婆說：「親愛的老大，從那年在高雄大雨中求婚至今，這15年來，你的支持體貼，充滿光和熱，我是如此幸運竟能與你共度這生，但我只是個石頭，不夠浪漫的石頭，謝謝你這15年來的陪伴，如果再向你求婚一次，希望你還是嫁給我！」

五月天演唱會，石頭重現當年求婚畫面。（記者潘少棠攝）

阿信聽完石頭告白很感動，他說：「現在的石頭和那時候不一樣，講話不像現在條條有理，有些顛三倒四。」接著現場播放石頭當年的求婚影片，當時石頭求婚成功時，阿信和其他團員也開心又感動的相互擊掌。團員只剩阿信沒結婚，瑪莎虧他：「跟你比起來，我算過來人。」

五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）五月天演唱會，重現當年露天演唱雨景。（記者潘少棠攝）

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