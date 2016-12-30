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《夢想》年末交換卡片 林俊傑一秒變少女

2016/12/30 20:57

《夢想的聲音》在年末安排藝人導師交換卡片，林俊傑拿到少女系卡片，作勢裝可愛。（愛奇藝台灣站提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕 由張惠妹、蕭敬騰、林俊傑、田馥甄及羽泉擔任導師的《夢想的聲音》，開播後引起極大迴響，在錄製今年最後一集節目時，林俊傑感性的說：「很開心今年在夢想的聲音和幾位導師感情變深了，謝謝這幾位家人（指藝人導師）。」張惠妹也說：「今年真的很開心接了這個節目。」　

《夢想的聲音》在年末安排藝人導師交換卡片，田馥甄抽到林俊傑的賀卡。（愛奇藝台灣站提供）《夢想的聲音》在年末安排藝人導師交換卡片，張惠妹抽到蕭敬騰的賀卡。（愛奇藝台灣站提供）
製作單位在年末特地安排藝人導師交換卡片，拿到「少女系」卡片的林俊傑，還作勢裝可愛，效果十足；張惠妹拿到卡片時，被問有沒有想要寫卡片的人，她透露：「我第一個想到的是我媽媽，因為他2017年將過80大壽。」

愛奇藝台灣站在跨年夜除了播出《夢想的聲音》，也將播出湖南衛視台的跨年晚會，今年卡司陣容強大，黃曉明將開嗓演唱經典金曲，但曲目製作單位保密到家，據悉他將一連唱3首歌。另外，包括 TFBOYS、蔡健雅、王力宏、鍾漢良、鄧紫棋、陳喬恩和林憶蓮等大牌明星都將現身晚會。愛奇藝台灣站將於12/31晚上7點半與中國同步直播湖南台跨年演唱會。《夢想的聲音》則將於12/31和1/1晚間9點10分播出第9集和第10集。

黃曉明將出席湖南衛視跨年晚會。（愛奇藝台灣站提供）王力宏將出席湖南衛視跨年晚會。（愛奇藝台灣站提供）湖南衛視跨年晚會卡司堅強。（愛奇藝台灣站提供）

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