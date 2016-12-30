網友推爆！吳彥祖愛妻誓言：就是一輩子

吳彥祖（右）和老婆Lisa.S結婚6年，感情始終甜蜜。（翻攝自吳彥祖臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星吳彥祖和混血模特兒Lisa.S愛情長跑8年，在2010年步入禮堂，結婚至今6年感情依然甜蜜，好男人形象讓粉絲大讚不已。近日有網友翻出吳彥祖日前上節目受訪時的影片，吳彥祖在訪問中在在表現出對老婆、孩子無比的關懷與滿滿的愛，對比近期演藝圈有不少藝人劈腿、偷吃、離婚，讓粉絲不勝唏噓，吳彥祖的暖男形象更被網友認證「亞洲唯一男神」。

吳彥祖很受女生歡迎，但相比於近年演藝圈的分手、偷吃事件，吳彥祖全心愛著老婆，感動不少粉絲。（翻攝自吳彥祖臉書）

近日有網友翻出吳彥祖去年的節目訪問，該段訪談中，吳彥祖笑說知道自己的樣子比較容易吸引女生，因此每段感情受到女朋友懷疑是家常便飯的事。然而他坦言，對他來說「如果喜歡妳、愛妳，就不會再找別人」，吳彥祖表示，因為自己家庭的影響，他對未來的家庭有很多憧憬，可是如果對方不信任自己，他就會很想逃離感情關係。

吳彥祖外型帥氣有型，愛老婆的好男人形象更深植粉絲心中，被網友大讚「亞洲唯一男神」。（翻攝自吳彥祖臉書）

吳彥祖在影片中提到，Lisa.S完全不會質疑他，讓吳彥祖在這段感情裡非常放鬆，也越來越依賴Lisa.S，讓他無法想像如果和Lisa.S分開會是怎麼樣子，才毅然決然要和她結婚，他更直言只要結婚，就沒想過離婚的問題，「沒這樣想，我覺得結婚肯定是要一輩子的」。

不過對比吳彥祖的結婚憧憬，其實Lisa.S原本根本不想結婚，Lisa.S從小父母離異，對於家庭婚姻的非常抗拒，不過最後在吳彥祖的強力勸說下而感動，2人結婚至今一直保持甜蜜熱度，吳彥祖在訪問中更是數次提到家庭，讓網友看了超感動，認為長得這麼帥的完美男人卻非常忠心家庭，直呼「根本亞洲完美男神」。

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