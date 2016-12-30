陳浩民看張學友演唱會 透露靠這首歌學華語

陳浩民（右）對張學友演唱會讚不絕口，開心與他一同合照。（艾迪昇提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳浩民近來多在海外商演，下個月初就要進新劇組拍戲，在告別2016年之前，他趁著工作空檔朝聖「歌神」張學友的演唱會，結束後他仍情緒亢奮，直說：「今晚肯定睡不著，張學友經典演唱會，正！」

陳浩民（右）對張學友演唱會讚不絕口，開心與他一同合照。（艾迪昇提供）

雖然自己在演藝圈中也是演歌雙棲的藝人，但陳浩民坦言很欣賞張學友，不只平時愛聽他的歌，而且也會唱很多他的歌，像是《吻別》、《你的名字我的姓氏》、《愛是永恆》等，其中23年前的《吻別》讓陳浩民印象深刻，因為當時天天聽，並且跟著唱，他笑說：「我都用裡面的歌詞來練習華語，每天都會唱好幾遍。」

陳浩民（右）對張學友演唱會讚不絕口，開心與他一同合照。（艾迪昇提供）

陳浩民表示，張學友的歌每次聽都有新歌的感覺，怎麼聽都聽不膩，聽完這次演唱會，他說：「看到張學友精采賣力的演出，真心覺得這位藝人是娛樂圈的楷模，能唱能跳，對於音樂的那份熱誠真是無人能敵，迷人的風采太吸人眼球，雖然在娛樂圈這麼多年，但還是要好好的跟他學習。」除此之外，一直相當熱愛音樂的陳浩民也透露，因為看了張學友這麼震撼的演唱會，讓自己有了發片的衝動，相隔2年多沒發片，希望2017年能夠有新的音樂作品。