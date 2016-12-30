限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

陳浩民看張學友演唱會 透露靠這首歌學華語

2016/12/30 20:58

陳浩民（右）對張學友演唱會讚不絕口，開心與他一同合照。（艾迪昇提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳浩民近來多在海外商演，下個月初就要進新劇組拍戲，在告別2016年之前，他趁著工作空檔朝聖「歌神」張學友的演唱會，結束後他仍情緒亢奮，直說：「今晚肯定睡不著，張學友經典演唱會，正！」

陳浩民（右）對張學友演唱會讚不絕口，開心與他一同合照。（艾迪昇提供）

雖然自己在演藝圈中也是演歌雙棲的藝人，但陳浩民坦言很欣賞張學友，不只平時愛聽他的歌，而且也會唱很多他的歌，像是《吻別》、《你的名字我的姓氏》、《愛是永恆》等，其中23年前的《吻別》讓陳浩民印象深刻，因為當時天天聽，並且跟著唱，他笑說：「我都用裡面的歌詞來練習華語，每天都會唱好幾遍。」

陳浩民（右）對張學友演唱會讚不絕口，開心與他一同合照。（艾迪昇提供）

陳浩民表示，張學友的歌每次聽都有新歌的感覺，怎麼聽都聽不膩，聽完這次演唱會，他說：「看到張學友精采賣力的演出，真心覺得這位藝人是娛樂圈的楷模，能唱能跳，對於音樂的那份熱誠真是無人能敵，迷人的風采太吸人眼球，雖然在娛樂圈這麼多年，但還是要好好的跟他學習。」除此之外，一直相當熱愛音樂的陳浩民也透露，因為看了張學友這麼震撼的演唱會，讓自己有了發片的衝動，相隔2年多沒發片，希望2017年能夠有新的音樂作品。

相關新聞

推薦新聞
《W》李鍾碩、韓孝珠眾望所歸 奪MBC最佳情侶 《W》李鍾碩、韓孝珠眾望所歸 奪MBC最佳情侶
2016/12/30 22:05
網友推爆！吳彥祖愛妻誓言：就是一輩子 網友推爆！吳彥祖愛妻誓言：就是一輩子
2016/12/30 22:03
（影音）陳昇先跨年狂扭 沒鳥強國黑名單 （影音）陳昇先跨年狂扭 沒鳥強國黑名單
2016/12/30 21:48
五月天回想15年前當兵很徬徨 只有2個在爽 五月天回想15年前當兵很徬徨 只有2個在爽
2016/12/30 21:46
石頭感性示愛老婆 五月天陪唱《天天想你》 石頭感性示愛老婆 五月天陪唱《天天想你》
2016/12/30 21:24
戀上大24歲關之琳？ 周覓貼「女友照」撇緋聞 戀上大24歲關之琳？ 周覓貼「女友照」撇緋聞
2016/12/30 21:18
阿妹跨年新造型曝光 差點惹毛設計師 阿妹跨年新造型曝光 差點惹毛設計師
2016/12/30 20:58
《夢想》年末交換卡片 林俊傑一秒變少女 《夢想》年末交換卡片 林俊傑一秒變少女
2016/12/30 20:57
（影音）金鐘國神預言？《RM》去年摘6獎時說... （影音）金鐘國神預言？《RM》去年摘6獎時說...
2016/12/30 20:46
（影音）江國賓新片耍狠扮角頭 卻為他24小時未闔眼 （影音）江國賓新片耍狠扮角頭 卻為他24小時未闔眼
2016/12/30 20:38
（影音）阿信搶拍提早過2017年 五月天空手道服再現 （影音）阿信搶拍提早過2017年 五月天空手道服再現
2016/12/30 20:36
（影音）A-Lin跨年彩排 預告倒數帶族人打造成豐年祭 （影音）A-Lin跨年彩排 預告倒數帶族人打造成豐年祭
2016/12/30 20:32
張立昂曾對未來徬徨 爆紅前差點成上班族 張立昂曾對未來徬徨 爆紅前差點成上班族
2016/12/30 20:02
小S曬溫馨全家福 好手藝粉絲拱開餐廳 小S曬溫馨全家福 好手藝粉絲拱開餐廳
2016/12/30 19:06
田亞霍認愛大4歲女友 「為愛再拚5年」 田亞霍認愛大4歲女友 「為愛再拚5年」
2016/12/30 19:01
Selina自嘲月亮臉跨年 新希望瘦成「金針菇」 Selina自嘲月亮臉跨年 新希望瘦成「金針菇」
2016/12/30 18:35
「藝人」常被指使該做什麼 炎亞綸勉勵：活出自我 「藝人」常被指使該做什麼 炎亞綸勉勵：活出自我
2016/12/30 18:32
歌曲曾搭夯劇紅遍全台 Makiyo：終於不用再裝清純 歌曲曾搭夯劇紅遍全台 Makiyo：終於不用再裝清純
2016/12/30 18:13
浩子因隱疾暫別？ 阿翔真情喊話破不合：等你回來 浩子因隱疾暫別？ 阿翔真情喊話破不合：等你回來
2016/12/30 17:52
被影射李宗瑞「月事妹」 余文樂新歡駁斥 被影射李宗瑞「月事妹」 余文樂新歡駁斥
2016/12/30 17:29
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.