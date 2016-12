(影音)阿信搶拍提早過2017年 五月天空手道服再現

〔記者陳慧玲/台北報導〕五月天今晚在小巨蛋舉行第7場復刻演唱會,「RE: Where Are You Going? 你要去哪裡」演唱會,讓五迷找回15年前的感動,但阿信談話時搶拍迎新年,2016年還有2天,他卻已過到2017年。

五月天演唱會。(記者潘少棠攝)

今晚依舊由鼓鼓當暖場嘉賓,他透露當年買五月天專輯,最愛的是怪獸,還獻唱《為愛而愛》。

為了原汁原味復刻過去的巡演,五月天演出服裝每個主題都不同,但由於五月天今晚開始的最後3場演唱會年代久遠,當年服裝早已難尋,特別全部重新復刻訂製打造,今晚五月天唱完《瘋狂世界》開場後,團員穿著當年的「空手道服」獻唱《終結孤單》,全場上萬歌迷狂嗨。

五月天演唱會。(記者潘少棠攝)

唱完《OK啦》,五月天首次開口說話,阿信談到:「2001的你要去哪裡,在2017年的晚上...」,似乎發現時間說錯了,重新再說一次:「在2016年的晚上,有很多的歡笑淚水要和大家一起體驗。」接著獻唱《能不能不要說》、《一顆蘋果》等歌曲。

五月天演唱會。(記者潘少棠攝)