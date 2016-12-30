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張立昂曾對未來徬徨 爆紅前差點成上班族

2016/12/30 20:02

《浮士德的微笑》張立昂（左）、劉奕兒日前拍攝《華流》雜誌。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台視、三立週日偶像劇《浮士德的微笑》演員張立昂、劉奕兒日前拍攝《華流》雜誌，兩人大方分享自己的故事，張立昂說自己演痞子男或是暖男較駕輕就熟，但為了這個角色特別曬黑變壯；而劉奕兒為了演千金小姐，特別上肢體課，讓步伐變慢動作變小。

《浮士德的微笑》張立昂（左）、劉奕兒日前拍攝《華流》雜誌。（三立提供）

張立昂在「2016華劇大賞」以《1989一念間》奪下三項大獎成為最大贏家，他透露在2014年就出道，雖然有廣告、戲劇及舞台劇演出，但卻沒有因此受到關注，對演藝圈熱情漸漸冷卻，開始評估工作回饋不足以生活，而且對未來感到徬徨，所以還沒接到《1989一念間》時就找到工作，甚至已安排正式上班時間，準備開始當上班族，沒想到這個時候張立昂被告知確定拿下該劇男主角，後來的成功也讓他努力被看見，他開心的說：「我覺得有成名跟有成績就是一件值得高興的事情。」

《浮士德的微笑》張立昂（左）、劉奕兒日前拍攝《華流》雜誌。（三立提供）

劉奕兒也分享入行是個意外，自己超愛看棒球，非常愛「恰恰」彭政閔，從小立志要當體育記者，大學甚至選讀新聞系，還跑去修體育系的課，畢業後，一個電影演出機會讓她踏入演藝圈，她說一開始父親非常反對，擔心複雜的環境讓她受苦，但後來因為想照顧媽媽，爸爸只好全力支持她。放棄記者夢踏上演藝之路，劉奕兒說：「努力做好自己的工作，疲倦時，只要一包巧克力酥片配鮮奶就能撫慰我，休息過後，再繼續踏踏實實做好演員的工作。」

《浮士德的微笑》張立昂、劉奕兒（左）日前拍攝《華流》雜誌。（三立提供）

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