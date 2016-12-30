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Selina自嘲月亮臉跨年 新希望瘦成「金針菇」

2016/12/30 18:35

Selina在臉書把自己的臉跟月亮合成，還加了煙火貼圖，呼籲粉絲們快來桃園與她跨年。（華視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「Selina」任家萱今天（30日）為「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」進行彩排，身為壓軸嘉賓的她，特別準備了「禮物」神秘小橋段要帶給觀眾大驚喜。

Selina為「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」進行彩排。（華視提供）

近日瘦身有成的Selina，被問到是否會小露身材，笑說：「這幾天很努力維持身材，為了不要讓大家眼睛不舒服，還是不會露太多，但會努力『展現誠意』。」關於新年新希望，她俏皮的表示，希望自己能從「杏鮑菇」瘦成「金針菇」，更希望在事業上可以推出很有意義的作品。

Selina為「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」進行彩排。（華視提供）

Selina搶先預告於跨年演唱會將與主持人黃子佼一同合唱，笑著嗆他說：「居然當主持人了，還想跨界當歌手！」透露兩人尚未彩排過，所以明日見真章，兩人都各自非常努力排練，希望帶給觀眾們一個開心的跨年夜。

Selina為「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」進行彩排。（華視提供）

前幾天Selina在臉書上預告：「一把老骨頭了！抱著跳一次、少一次的必high決心！」並自娛娛人的把自己的臉跟圓圓的月亮合成，還加了煙火貼圖，變成可愛有趣照片，呼籲粉絲們快來桃園藝文廣場與她一同跨年。

Selina為「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」進行彩排。（華視提供）

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