限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）金鐘國神預言？《RM》去年摘6獎時說...

2016/12/30 20:46

《Running Man》班底群合體出席SBS電視台演藝大賞。（翻攝自Running Man Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝《Running Man》最近因為風波導致節目最後決定明年二月收攤，但是接著全員義氣相挺出席SBS年末頒獎典禮卻僅李光洙一人獲獎，讓不少死忠粉對節目組感到心寒，對比去年《RM》去年大滿貫摘下6項大獎，讓粉絲大嘆世事無常。

劉在錫接受主持人訪問對於大賞的得主，他幽默稱自己是「壞人」，覬覦奪下大賞。（翻攝自ＳＢＳ臉書）

《RM》在2015年「SBS演藝大賞」時，一舉奪下觀眾票選最佳節目賞、最高人氣賞、實境部門最優秀獎等6項大獎，幾乎是人人得獎，在最後頒出「大賞」前，主持人全炫茂還特地走下台訪問劉在錫「問誰會得獎」，劉在錫幽默回應稱自己是「壞人」，並笑說對自己很失望，他更爆料因為當晚《RM》得太多獎，讓坐在一旁的金鐘國開玩笑說：「難道我們明年就結束了嗎？」沒想到這一句話竟然成真。

劉在錫（右2）爆出金鐘國（右3）因為得太多獎，半幽默半擔心的說難道明年會收攤。（翻攝自ＳＢＳ臉書）

劉在錫受訪片段（影片擷取自臉書，如遭移除請見諒。）

相關新聞

推薦新聞
網友推爆！吳彥祖愛妻誓言：就是一輩子 網友推爆！吳彥祖愛妻誓言：就是一輩子
2016/12/30 22:03
阿信喊「回家吧！」上萬歌迷高喊「不要」 阿信喊「回家吧！」上萬歌迷高喊「不要」
2016/12/30 21:59
男友取向曝光？賴琳恩「角色扮演」推這款 男友取向曝光？賴琳恩「角色扮演」推這款
2016/12/30 21:53
五月天回想15年前當兵很徬徨 只有2個在爽 五月天回想15年前當兵很徬徨 只有2個在爽
2016/12/30 21:46
阿妹嗨唱《三天三夜》 鄧超亂入笑翻全場 阿妹嗨唱《三天三夜》 鄧超亂入笑翻全場
2016/12/30 21:35
石頭感性示愛老婆 五月天陪唱《天天想你》 石頭感性示愛老婆 五月天陪唱《天天想你》
2016/12/30 21:24
戀上大24歲關之琳？ 周覓貼「女友照」撇緋聞 戀上大24歲關之琳？ 周覓貼「女友照」撇緋聞
2016/12/30 21:18
《夢想》年末交換卡片 林俊傑一秒變少女 《夢想》年末交換卡片 林俊傑一秒變少女
2016/12/30 20:57
（影音）金鐘國神預言？《RM》去年摘6獎時說... （影音）金鐘國神預言？《RM》去年摘6獎時說...
2016/12/30 20:46
（影音）江國賓新片耍狠扮角頭 卻為他24小時未闔眼 （影音）江國賓新片耍狠扮角頭 卻為他24小時未闔眼
2016/12/30 20:38
（影音）阿信搶拍提早過2017年 五月天空手道服再現 （影音）阿信搶拍提早過2017年 五月天空手道服再現
2016/12/30 20:36
（影音）A-Lin跨年彩排 預告倒數帶族人打造成豐年祭 （影音）A-Lin跨年彩排 預告倒數帶族人打造成豐年祭
2016/12/30 20:32
中國55人黑名單瘋傳 文化部：盼非屬實 中國55人黑名單瘋傳 文化部：盼非屬實
2016/12/30 19:20
田亞霍認愛大4歲女友 「為愛再拚5年」 田亞霍認愛大4歲女友 「為愛再拚5年」
2016/12/30 19:01
（影音）王菲演唱會倒數！銀色光束妝曝光 （影音）王菲演唱會倒數！銀色光束妝曝光
2016/12/30 18:54
Selina自嘲月亮臉跨年 新希望瘦成「金針菇」 Selina自嘲月亮臉跨年 新希望瘦成「金針菇」
2016/12/30 18:35
「藝人」常被指使該做什麼 炎亞綸勉勵：活出自我 「藝人」常被指使該做什麼 炎亞綸勉勵：活出自我
2016/12/30 18:32
田中千繪懷孕了？上節目頻作嘔懷疑有喜 田中千繪懷孕了？上節目頻作嘔懷疑有喜
2016/12/30 18:10
余文樂放閃認愛皮帶千金 彭于晏心碎回5字 余文樂放閃認愛皮帶千金 彭于晏心碎回5字
2016/12/30 18:09
浩子因隱疾暫別？ 阿翔真情喊話破不合：等你回來 浩子因隱疾暫別？ 阿翔真情喊話破不合：等你回來
2016/12/30 17:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.