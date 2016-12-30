（影音）金鐘國神預言？《RM》去年摘6獎時說...

《Running Man》班底群合體出席SBS電視台演藝大賞。（翻攝自Running Man Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓綜藝《Running Man》最近因為風波導致節目最後決定明年二月收攤，但是接著全員義氣相挺出席SBS年末頒獎典禮卻僅李光洙一人獲獎，讓不少死忠粉對節目組感到心寒，對比去年《RM》去年大滿貫摘下6項大獎，讓粉絲大嘆世事無常。

劉在錫接受主持人訪問對於大賞的得主，他幽默稱自己是「壞人」，覬覦奪下大賞。（翻攝自ＳＢＳ臉書）

《RM》在2015年「SBS演藝大賞」時，一舉奪下觀眾票選最佳節目賞、最高人氣賞、實境部門最優秀獎等6項大獎，幾乎是人人得獎，在最後頒出「大賞」前，主持人全炫茂還特地走下台訪問劉在錫「問誰會得獎」，劉在錫幽默回應稱自己是「壞人」，並笑說對自己很失望，他更爆料因為當晚《RM》得太多獎，讓坐在一旁的金鐘國開玩笑說：「難道我們明年就結束了嗎？」沒想到這一句話竟然成真。

劉在錫（右2）爆出金鐘國（右3）因為得太多獎，半幽默半擔心的說難道明年會收攤。（翻攝自ＳＢＳ臉書）

劉在錫受訪片段（影片擷取自臉書，如遭移除請見諒。）